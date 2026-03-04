Mendoza se posiciona en la PDAC 2026 y busca convertirse en la primera productora de cobre del país

La vicegobernadora Hebe Casado participó del tradicional toque de campana en la Bolsa de Toronto, acompañando la agenda institucional que busca consolidar a Mendoza como hub logístico y financiero de la minería argentina. Fotos Gobierno de Mendoza.

Mendoza dijo presente en la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el principal encuentro mundial de la industria minera, donde la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, participó en la mesa de ministros argentinos organizada por la Toronto Stock Exchange (TSX). Allí expuso ante empresarios del sector la estrategia provincial para consolidar el desarrollo minero y fortalecer la conexión con el mercado de capitales.

En el tercer día de actividades en la PDAC 2026, la ministra Jimena Latorre expuso sobre financiamiento y expansión exploratoria en la mesa de ministros organizada por la Bolsa de Valores de Toronto.

A su vez, la vicegobernadora Hebe Casado participó en el toque de campana en la entidad bursátil canadiense, reafirmando el posicionamiento de la provincia en los principales centros financieros del sector minero global.

La ministra destacó que Mendoza puede convertirse en la primera provincia en producir concentrado de cobre en la Argentina. “La provincia cuenta actualmente con un proyecto que recibió recientemente su permiso para iniciar la construcción y la etapa de producción inicial. Probablemente sea el primero en producir concentrado de cobre en el país, ya que es un proyecto de escala pequeña a mediana, con grandes ventajas en conectividad. Esto lo posiciona como un desarrollo con posibilidad de comenzar a producir hacia fines de 2027 o principios de 2028”.

“Argentina actualmente no es un país minero; es un país con algunas provincias mineras. De esas provincias, ocho estamos sentadas hoy aquí, cada una con distintos planes de desarrollo de nuestra actividad, de nuestra industria y de nuestra economía, convencidas de que la minería es un vector de crecimiento que puede mejorar y hacer crecer la economía argentina junto con la energía. Pero para lograrlo necesitamos conectar el capital y el financiamiento con los titulares de los proyectos”, afirmó Latorre durante su intervención.

La mesa reunió a autoridades de ocho provincias mineras argentinas: Teresita Regalado, ministra de Minería de Catamarca; José Gómez, ministro de Minería de Jujuy; Federico Bazán, ministro de Producción y Minería de La Rioja; Mariano Brillo, presidente de Cormine de Neuquén; Joaquín Aberastain Oro, secretario de Minería de Río Negro; José Ignacio Lupión, ministro de Producción y Minería de Salta; Jaime Álvarez, ministro de Energía de Santa Cruz, y representantes del Gobierno de San Juan, además de distintas empresas mineras del sector.

Latorre remarcó que el desafío central es ampliar la base exploratoria y atraer inversión. Señaló que, para desarrollar efectivamente la región andina y consolidar esta economía en todas las provincias —incluida Mendoza—, es necesario impulsar más exploración y generar condiciones para el financiamiento.

Mendoza activa desde 2024

La ministra repasó el trabajo iniciado desde 2024 junto a la TSX: “Por eso, desde 2024 comenzamos a trabajar con la TSX e impulsamos una apertura de mercados en Mendoza a través de una cumbre minera internacional. También trabajamos en informar y capacitar a los titulares locales de proyectos para que puedan certificar bajo la norma 43-101, estándar canadiense obligatorio que regula la divulgación de información técnica y científica sobre proyectos mineros, registrarse en estos mercados y acceder al financiamiento necesario para concretar inversiones que permitan desarrollar la economía local”.

Además, profundizó sobre la iniciativa Andean Bridge, un proyecto estratégico orientado a articular financiamiento internacional con el desarrollo minero regional. “Este esfuerzo se materializa en un proyecto que no está dirigido solo a conectar financiamiento para proyectos mendocinos, sino para toda la región. Mendoza, además de su riqueza geológica y su potencial en minerales críticos para la transición energética —como el cobre y el uranio—, cuenta con ventajas estratégicas en materia de posicionamiento logístico”.

“Es un hub logístico regional, con conectividad hacia los principales centros de América Latina: Perú, Chile, Panamá, San Pablo, Río de Janeiro y, por supuesto, la capital argentina. Esto facilita el desarrollo de inversiones”.

“De allí surge el proyecto que hemos denominado Andean Bridge: construir puentes que conecten el financiamiento con las propiedades y proyectos mineros y convertir a Mendoza no solo en un hub logístico y económico, sino también en un hub financiero. Ya existen iniciativas del sector privado para la creación de fondos cerrados que canalicen la inversión. La empresa provincial minera, Impulsa Mendoza, está trabajando en un fondo cerrado de inversión de oferta pública para vehiculizar estos recursos”.

Latorre remarcó que Mendoza cuenta con 71 proyectos con permisos aprobados para iniciar exploración y que el objetivo es consolidar la minería como política de Estado. “Estamos convencidos de que los 71 proyectos que hoy tiene la provincia requieren financiamiento. Como actores de la política pública, creemos que el mejor legado que podemos dejar es transformar esto en una política de Estado para la Argentina”.

“Hace dos años éramos una provincia donde no estaba claro si se podía desarrollar minería. Hoy somos una provincia convencida de que la actividad se desarrolla y se va a desarrollar como un vector muy importante de crecimiento económico. Ya contamos con proyectos autorizados para avanzar en ese camino y estamos trabajando para ser protagonistas en la atracción de las inversiones que la Argentina necesita”, enfatizó.

Mendoza en la apertura de la Bolsa de Toronto

La vicegobernadora Hebe Casado, acompañada por el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, participó en el TSX Latam Market Opening Ceremony, el tradicional toque de campana en la apertura del mercado en la Bolsa de Toronto, uno de los principales centros financieros del mundo y referencia global para el sector minero.

“Mendoza está donde se define la inversión. No por casualidad sino por decisión política. Ordenamos el marco normativo, dimos previsibilidad y trabajamos para recuperar la confianza. La provincia vuelve a ser parte de la conversación internacional sobre desarrollo y minería responsable”, aseguró la vicegobernadora.

La delegación mendocina —integrada por Latorre, Casado, el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña— continuó con una agenda institucional y financiera orientada a posicionar a la provincia en los principales centros de decisión del sector minero global.

Durante la jornada mantuvieron encuentros de trabajo con Sam Roffey, directora de Exploraciones para América de Teck Resources Limited; Wilson Laine, vicepresidente de Mining, Metals & Industries Finance de Société Générale; Jeff Jackson, executive director de Global Mining Investment Banking de CIBC Capital Markets; Stephen Saunders, de Orion Resource Partners, firma global de private equity especializada en metales y materiales; y con representantes de APPIAN Capital Advisory, firma de asesoría de inversión líder en capital privado, centrada en el sector minero y de metales a nivel mundial.

Las reuniones estuvieron orientadas a presentar la cartera de proyectos de Mendoza, analizar esquemas de financiamiento para exploración y desarrollo y profundizar el posicionamiento de la provincia en los mercados internacionales de capital vinculados a minería y transición energética.