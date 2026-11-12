YPF Black Nordelta fue elegida la mejor estación con propuesta gastronómica del mundo

YPF Black Nordelta logró el primer lugar en los premios “Best Foodvenience Store in the World 2026”, un certamen internacional que reconoce la combinación de gastronomía, experiencia del cliente y gestión comercial en las tiendas de conveniencia. El resultado fue anunciado por Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, quien vinculó la distinción con el objetivo planteado cuando se inauguró la estación.

“Cuando inauguramos esta estación dije que queríamos estar a la altura de las mejores del mundo. Hoy, compitiendo con 24 tiendas de 10 países, un jurado internacional y la industria nos eligieron en el primer lugar”, expresó.

Durante la inauguración del primer McDonald’s en una estación de la red, Horacio Marín explicó a los medios presentes que la estrategia para ampliar el negocio. Gastronomía, delivery y un proyecto con Mercado Libre forman parte de la propuesta para ser el primer retailer del país.

El reconocimiento pone en primer plano una transformación que gana espacio en el sector. La propuesta de Nordelta busca que la gastronomía y los servicios sean motivos suficientes para acercarse a la estación, incluso cuando el cliente no necesita cargar combustible. Comer, tomar un café, trabajar o encontrarse con otras personas pasan a formar parte de una misma oferta comercial.

Ese enfoque está en el centro del concepto “foodvenience”, que integra gastronomía y conveniencia. El concurso evalúa cómo se combinan la experiencia del consumidor, la calidad de la operación y los resultados del negocio. La edición 2026 fue organizada por Insight Research y NACS, con The Moseley Group como socio de conocimiento y Deliverect como patrocinador.

La competencia comenzó con 24 postulaciones de diez países. Después de la evaluación inicial, doce tiendas avanzaron a la instancia final, que incorporó los votos verificados de la industria. El cronograma estableció el anuncio de los ganadores para el 12 de noviembre, de manera online y durante la Convenience Leaders Convention, en Hamburgo, Alemania.

En Nordelta, la propuesta incluye café de especialidad, panadería, platos preparados y hamburguesas vinculadas con CARNE, la marca del chef Mauro Colagreco. Los espacios y la atención fueron concebidos para acompañar diferentes ocasiones de consumo, desde una compra rápida hasta una comida o una reunión.

Marín dedicó parte de su mensaje a quienes sostienen esa experiencia. “Quiero felicitar a todos los que hicieron posible que YPF Black Nordelta sea elegida la mejor estación del mundo y a cada persona que trabaja en nuestras estaciones y tiendas FULL, que son la cara de YPF todos los días en cada rincón del país”, afirmó.

Además, YPF suscribió una alianza con PedidosYa que permitirá recibir productos de las Estaciones de Servicio en pocos minutos y proyecta una expansión que alcanzará más de 600 puntos de venta antes de fin de año.