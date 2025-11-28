Microcentrales: de soluciones aisladas a imanes de inversión privada con compromiso ambiental

La central en el arroyo Calbuco de San Martín de los Andes (sanmartininforma)

Durante décadas, las micro y minicentrales neuquinas quedaron relegadas por un esquema regulatorio que imponía tarifas rígidas y valores de venta de energía que impedían planificar inversiones de largo plazo.

Se trataba de emprendimientos concebidos inicialmente como soluciones aisladas, pensadas para atender demandas específicas en parajes o localidades sin acceso pleno al sistema interconectado.

El potencial técnico existía, pero la ecuación económica desalentaba cualquier intento de expansión, repotenciación o reconversión tecnológica.

Nuevas reglas y viabilidad económica

El cambio de reglas impulsado recientemente modificó ese escenario.

La posibilidad de fijar precios que reflejen el costo real de generación y amortización abrió un margen hasta ahora inexistente para que proyectos pequeños -históricamente considerados marginales- ingresen en la lógica de inversión privada. De manera simultánea, los mercados energéticos comenzaron a premiar la generación renovable con menor huella de carbono, lo que fortaleció la viabilidad financiera de iniciativas que antes permanecían encorsetadas por la regulación.

A ese giro se sumó un fenómeno global: grandes y medianas compañías buscan acreditar compromisos ambientales y diversificar carteras energéticas con proyectos verdes.

Compromiso verde atrae capital privado

Esa necesidad de demostrar estándares sostenibles convirtió a las pequeñas hidroeléctricas neuquinas, en su mayoría integradas a cursos de agua con impacto moderado, en activos atractivos. Lo que nació como generación distribuida para cubrir necesidades puntuales emerge ahora como una plataforma con capacidad de escalar, atraer capital y proyectar una nueva etapa para el mapa hidroenergético del interior provincial.

El ministro de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry, planteó que la provincia recibió “una grata sorpresa” al detectar un volumen significativo de inversores dispuestos a financiar micro y minicentrales hidroeléctricas con capital privado. El funcionario explicó que el proceso reunió más de treinta expresiones de interés y que quince proyectos superaron la preselección técnica al presentar precios de energía entre 110 y 145 dólares por megavatio hora, rango considerado competitivo para repagar obras, operación y mantenimiento sin aportes públicos.

Etcheverry señaló que el interés se vincula con “un clima pro inversores” asociado a la estabilidad provincial, la trayectoria neuquina en materia de respeto contractual y el avance de un escenario macroeconómico con menor inflación.

Distribución geográfica de proyectos

También indicó que estos emprendimientos resultan atractivos porque, una vez construidos, “generan flujos de caja bastante razonables”, condicionados únicamente por la hidrología y la eficiencia operativa.

Del total de sitios evaluados, siete pertenecen al Alto Neuquén -Manzano Amargo, Curamileo, Atreuco, Matancilla, Huaraco, La Fragua y Coyuco-Cochico-; seis se ubican en la Región del Pehuén -Las Lajitas 1, 2 y 3, Central del Lago y las centrales Aluminé 1, 2 y 3-; y dos corresponden a la Región de los Lagos -Calfulén y Calbuco-. Las potencias oscilan entre 0,12 MW y 64 MW, lo que permite diseñar un mapa diversificado de generación limpia en la cuenca interior más caudalosa del país.

El ministro remarcó que cada propuesta incluyó “todas las inversiones necesarias para la conexión al sistema interconectado”, un requisito impuesto para evitar cargas adicionales para el Estado y asegurar que los proyectos lleguen a la etapa operativa con infraestructura completa.

El resultado de la convocatoria

Además, anticipó que el proceso licitatorio demandará cerca de un año, debido a las concesiones, estudios complementarios y validaciones administrativas que deben cumplirse antes del inicio de obras.

El funcionario añadió que, por ahora, no se prevé una segunda ronda formal para nuevos interesados en microcentrales.

No obstante, admitió que se incorporarán inversores adicionales si presentan condiciones competitivas antes del lanzamiento de las licitaciones.

El Gobierno provincial considera que este proceso representa una instancia central para ampliar la matriz energética y proyectar un Neuquén “post Vaca Muerta”, apoyado en energía renovable, diversificación productiva y capital privado dispuesto a asumir riesgos.

Según estimaciones oficiales, los quince proyectos preseleccionados movilizarán alrededor de 500 millones de dólares y podrán posicionar al territorio como referente nacional en aprovechamiento hidroeléctrico de pequeña y mediana escala. El aliciente es la producción de energía sin una huella de carbono como ocurre con la producción térmica.

Las empresas proponen una generación de energía en un amplio rango de potencias que va desde los 0,25 megavatios (MW) hasta los 64 MW.

La sumatoria de inversión que incluye emprendimientos medianos, pequeños y existentes, oscilaría los 500 millones de dólares con referencias a precios de la energía necesarios para el repago de la inversión entre 110 y 145 us$/MWh (dólares por megavatio hora). Las empresas que manifestaron interés con tarifa media propuesta son Enso GMBH, ILG Ingeniería y Dos Prix.

Los proyectos son Manzano Amargo, con una potencia de 30 MW; Curamileo, 34 MW; Atreuco, 54 MW; Matancilla, 64 MW; Huaraco, 48 MW; Calfulén, 38 MW; Central del Lago, 2,5 MW; Aluminé 3, 10 MW; Aluminé 2, 2,4 MW; Ruca Choroy, 2 MW; Las Lajitas, 0,25 MW; Aluminé 1, 0,36 MW; Calbuco, 0,4 MW; La Fragua, 0,12 MW; y Coyuco-Cochico, 0,65 MW.