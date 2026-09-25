Sofía Gonet reveló el fuerte operativo de seguridad que la protege tras las amenazas a Homero Pettinato

La influencer Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, reveló que permanece bajo custodia policial permanente y cuenta con un botón antipánico, luego de denunciar por acoso a Claudio Hernán Di Carlo, conocido como Hernán Bloquero, el hombre que días atrás se presentó en las inmediaciones de Olga y realizó un gesto amenazante contra Homero Pettinato.

Después del episodio ocurrido en la puerta del canal de streaming, Gonet habló públicamente sobre la situación y aseguró que el hombre la acosa desde hace alrededor de diez años. La creadora de contenido realizó una denuncia y solicitó que el caso avance por la vía penal, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Sofía Gonet contó cómo vive bajo custodia policial

A través de un video publicado en TikTok, Gonet mostró parte del operativo de seguridad que la acompaña en estos días. Además de la presencia policial, contó que su padre permanece a su lado y la acompaña a sus compromisos laborales.

“Tengo un guardaespaldas que me está siguiendo desde hace cuatro días: mi papá. Estoy siendo totalmente custodiada”, relató con humor mientras se mostraba junto a él.

Sin embargo, al referirse al dispositivo policial, describió una situación mucho más seria. “Tengo policías hasta cuando voy al baño, a ese nivel”, aseguró.

La influencer también explicó que la custodia se mantiene durante sus desplazamientos y en su domicilio. “Vengo a Telefe, tengo no sé cuánta seguridad. Voy a mi casa, tengo al policía en la puerta, al policía en la terraza”, detalló.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la denuncia fue presentada en la Comisaría Vecinal 14B y se dispuso la entrega de un botón antipánico y una consigna policial para proteger a Gonet.

Qué pasó con el hombre que amenazó a Homero Pettinato

Di Carlo quedó imputado por amenazas simples y fue citado a declaración indagatoria por la Justicia porteña a raíz del episodio protagonizado frente a Olga.

El caso tomó notoriedad después de que el hombre se acercara al lugar de trabajo de Pettinato y realizara un gesto interpretado como una amenaza, en un contexto en el que ya se investigaban mensajes intimidatorios realizados de manera virtual.

La causa está en manos del fiscal Federico Taramelli, de la Fiscalía N.º 6. La Policía intentó localizar al acusado en Junín, su ciudad de origen, aunque inicialmente no logró encontrarlo. Posteriormente, la citación judicial se concretó por otras vías.

Mientras avanza la investigación, Gonet permanece con las medidas de protección dispuestas tras su denuncia y aseguró que la custodia policial la acompaña prácticamente durante las 24 horas.