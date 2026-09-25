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Sociedad

Un investigador de Bariloche, reconocido por la Academia Nacional de Ciencias

Thomas Kitzberger fue distinguido por sus aportes al estudio de los ecosistemas boscosos, el fuego y los efectos del cambio climático. Cuenta con una extensa trayectoria científica y más de 120 publicaciones académicas.

Redacción

Por Redacción

Thomás Kitzberger es investigador superior del Conicet. Foto: gentileza

Thomás Kitzberger es investigador superior del Conicet. Foto: gentileza

El investigador superior del Conicet Thomas Kitzberger fue nombrado Académico Correspondiente por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Este biólogo especializado en Ambiente, Conservación y Sustentabilidad es profesor titular del Departamento de Ecología del Centro Regional Universitario Bariloche, de la Universidad Nacional del Comahue y actualmente dirige la Maestría en Gestión de la Biodiversidad en esa casa de estudios.

El reconocimiento a Kitzberger se basa en su estudio de los procesos ecológicos que determinan la dinámica de ecosistemas boscosos templados y cómo esos procesos pueden modificarse por actividades humanas. Sus investigaciones recientes se enfocan en el papel del fuego y los cambios climáticos antropogénicos en la dinámica de regeneración de especies arbóreas y en los cambios de paisajes.

El investigador se graduó como Licenciado en Biología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y como PhD en Biogeografía en la Universidad de Colorado, de Estados Unidos. Ha realizado estancias como profesor invitado en la Universidad de Arizona y participó en paneles internacionales sobre biodiversidad y los efectos de cambio climático sobre la mortalidad de bosques.

Junto a un equipo de cinco investigadores, recibió el Premio Bunge y Born en Ciencias Ambientales y publicó más de 120 artículos en revistas académicas y numerosos capítulos de libros y artículos de divulgación. Brinda asesoramientos técnicos y peritajes ambientales en problemáticas relacionadas a impactos relacionados con incendios, disturbios geomorfológicos o urbanizaciones.

En una de las últimas entrevistas con diario RÍO NEGRO, Kitzberger advirtió sobre una duplicación y triplicación en la probabilidad de incendios en la región hacia el año 2050. «Tenemos incendios muy grandes cada 10 años: en 23 años tuvimos tres casos muy graves. Hacia 2050, se duplicaría la probabilidad de incendios y a fines de siglo XXI, la cosa se pone peor. El escenario menos optimista habla de una cuadruplicación y más adelante, ese número se multiplica por 7 u 8, con incendios graves cada dos años», señaló este investigador que, en los últimos años, se abocó a reconstruir los incendios del pasado, la capacidad de respuesta de los ecosistemas a esos incendios y la restauración «post fuego».

Durante la pandemia, se abocó a recabar datos de los últimos años y realizar predicciones con modelos de inteligencia artificial. No solo se evaluó la ocurrencia de incendios -y la localización- sino que se tomaron variables, como la vegetación, la topografía y la meteorología. «Compilamos 23 años de ocurrencia de incendios en la región captados por satélites. Modis es un sensor que pasa todos los días por encima nuestro, capta la banda térmica y permite mapear dónde ocurren los incendios en cada momento», dijo al ser consultado.

En 2022, Kitzberger, junto a Marcelo Aizen, Martín Núñez, Juan Manuel Morales y Andrea Premoli, todos docentes del Centro Regional Universitario Bariloche ) y en el Inibioma (Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente), fue reconocidos entre los 20 ecólogos más destacados de Argentina. Así fue publicado por la plataforma de análisis de ciencia a nivel mundial Research.com, según la cual la Universidad Nacional del Comahue alcanzó el puesto 235 a nivel mundial y resultó primera en Argentina en lo que respecta a ecología y evolución.


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