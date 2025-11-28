Nafta y gasoil sin suba por ahora: el Gobierno postergó el aumento del impuesto a los combustibles

El Gobierno de Javier Milei dispuso postergar nuevamente la actualización en el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono. La medida se confirmó este viernes con la publicación del Boletín Oficial e impacta directamente en los precios de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

La oficialización se hizo a través del Decreto 840/2025. En el texto se fijaron modificaciones al cronograma de incrementos previstos en la norma vigente con el fin de sostener el crecimiento económico bajo un esquema fiscal considerado sostenible.

Es necesario recordar que la legislación argentina establece que los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono deben actualizarse trimestralmente en función de la variación del IPC que publica el Indec. La actualización se aplica en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada; y los nuevos valores rigen a partir del primer día del segundo mes posterior a la actualización.

Sin embargo el Ejecutivo decidió postergar la entrada en vigencia de estos aumentos mediante sucesivos decretos para evitar un impacto abrupto en los precios al consumidor. Esta iniciativa se repite desde el 2018.

Postergaron el aumento del impuesto a los combustibles: detalles del Decreto

Con el Boletín Oficial publicado este viernes 28, se redefinió el cronograma de aplicación de los aumentos remanentes de los impuestos. El Gobierno precisó que los incrementos derivados de las actualizaciones de los tres primeros trimestres de 2024 se aplicarán a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil según un esquema detallado en el propio decreto.

En segunda instancia se incorporó un inciso que establece los montos exactos de las subas para el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025.

Detallaron que durante ese tiempo, los impuestos se incrementarán $16,377 para la nafta sin plomo y la nafta virgen, y $13,546 para el gasoil, en concepto de impuesto sobre los combustibles líquidos. En simultáneo el gasoil tendrá un aumento diferencial de $7,335 y un incremento adicional de $1,544 por el impuesto al dióxido de carbono.

Para la nafta, la suba por este último gravamen será de $1,003. El Ejecutivo señaló que estos valores corresponden a los montos fijos actualizados según lo dispuesto en los artículos 4°, 7° inciso d) y 11 de la Ley N° 23.966.

En el documento también se aclara que el incremento total resultante de las actualizaciones pendientes de 2024 y de los tres primeros trimestres de 2025 se aplicará plenamente a partir del 1 de enero de 2026.

El Gobierno justificó la medida señalando que se tomó “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

