Exclusiva: Neuquén rompe el silencio y explica la salida de GeoPark de Vaca Muerta

Sin lugar a dudas, la fallida alianza entre la firma argentina Phoenix Global Resources (PGR) y la colombiana GeoPark para el desarrollo de cuatro áreas de Vaca Muerta alimentó un sinnúmero de especulaciones y llevó incluso a que haya quienes cuestionaran la seguridad jurídica que brinda Neuquén, el epicentro de la formación shale, a los inversores. En una entrevista exclusiva con Energía On, el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, explicó lo ocurrido en las oficinas provinciales y negó tajantemente que se hayan dado irregularidades o cambios en las reglas de juego.

Antes que nada, vale recordar cómo se dieron los hechos. El 13 de mayo del año pasado las compañías anunciaron una alianza, en la que GeoPark adquiría el 50% de los bloques de Río Negro Confluencia Sur y Norte, y el 45% de los de Neuquén, Mata Mora Norte y Sur, con un desembolso de 320 millones de dólares.

Sin embargo, el pasado 14 de mayo, Phoenix anunció que decidió dejar sin efecto la alianza, aprovechando una cláusula que así lo permitía si pasado un año el acuerdo no se perfeccionaba.

Y precisamente, ese año sin que el acuerdo tuviera el aval de Neuquén -si logró el de Río Negro- fue lo que generó las especulaciones ante las cuales PGR salió a poner paños fríos y a anunciar que redobla por su cuenta las inversiones con un plan de 2.000 millones de dólares en los próximos 5 años.

El ministro Medele explicó los pasos que no realizaron las empresas.

“Para comprender esto hay que explicar tres casos. Uno es el de Vista que le compró las acciones a Petronas en el área La Amarga Chica, ahí nosotros como provincia no tenemos nada que hacer”, indicó Medele.

“El segundo caso es el de Pluspetrol que compró todo lo que era ExxonMobil y ahí el titular de las concesiones era Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) -la empresa del estado- y en el join operation agreement había una cláusula que marca que ante el cambio del control operativo, debe autorizar GyP”, explicó.

“Aunado a eso, la misma ley dice que todas las áreas en poder de GyP deben ponerlas a disposición del mercado en un proceso competitivo. Eso fue lo que hizo ExxonMobil con un banco y GyP es la que finalmente lo aprueba y así se hizo”, precisó.

Sin embargo, Medele indicó que “el tercer caso es lo de GeoPark, donde Phoenix arregló con Geopark pero sobre una concesión que es de GyP. Y ahí hay un problema de negocio porque no es como los otros dos casos”.

Medele explicó que los pasos a seguir ante una gestión como la que hizo Phoenix comprenden tres regulaciones. “Primero tienen que avisar a GyP lo que van a hacer y eso no pasó previamente, no se avisó”.

El segundo requisito, indicó Medele, es que “debe haber un proceso competitivo y no lo hubo sino que fue una negociación directa” con GeoPark, a diferencia por ejemplo del proceso que hizo ExxonMobil.

En tanto que sobre el tercer requisito, el ministro indicó que “para tener una concesión la empresa debe hacer lo mismo que todas, debe presentar un plan de inversión, como hizo Pluspetrol, debe presentar credenciales de su experiencia, de donde sale el dinero, todo lo documental”.

Y enfatizó que “ésto recién lo hizo PGR en abril de este año y presentó el plan de trabajo no condicionado a la cesión, sino solo de ellos. Y GeoPark no presentó el plan de desarrollo, ni el porqué de la inversión”.

El dato U$S 320 millones sumaba la inversión que GeoPark había comprometido en las cuatro áreas de Vaca Muerta.

Medele planteó que “ninguna empujó entre comillas el tema” y explicó que “hay documentación que tienen que presentar como el motivo para sumar un socio, porque estás haciendo un default de tu compromiso inicial para traer un socio. Hay una lista de checks que ponemos en el expediente para dejar sumar un socio, porque puede que no tenga esta empresa recursos financieros para el plan inicial de 35 años o está trayendo alguien para invertir más, o más rápido”.

Y remarcó que “esto nunca se explicó, no se dio la explicación técnica y el plan de abril de este año no tenía muchos cambios del plan inicial de Phoenix y no lo condicionaron a la cesión de GeoPark, sino que es el plan solo de Phoenix”.

El ministro que tiene a su cargo el desarrollo de Vaca Muerta no emitió opiniones sobre porqué las empresas realizaron esas acciones, pero sí reveló que “Geopark recién vino -a Neuquén- y se sentó cuando ya estaban saliendo del acuerdo y ahí entendieron lo que pedíamos. Y llama la atención porque ellos ya habían estado en la zona”, en activos convencionales de la cuenca.

Aunque aseguró que desde GeoPark “lejos de frustrarse dijeron que van a estudiar otros proyectos que hay”.

En tanto que enfatizó que “acá no hubo ningún cambio de reglas, no cambió nada, no hay inseguridad jurídica”, y sumó que “de hecho desde GeoPark reconocieron que hubo un ruido mediático que tampoco dependía de ellos sino de compradores de acciones que parece que creyeron que iba a ser la nueva Vista”, en referencia al éxito de la empresa de Miguel Galuccio.

El caso Fluxus: una espera de año y medio

En diciembre de 2023 Pluspetrol anunció un acuerdo de venta de un grupo de sus áreas a la firma brasileña Fluxus, una empresa de gran calibre que hasta ese momento no tenía presencia en el país.

Pese a haber transcurrido un año y medio desde ese acuerdo de cesión, el trámite aún no fue avalado por Neuquén, pero en este caso es por otras razones.

“Fluxus no tiene aún la concesión porque como no hubo licitación, lo que pedimos son garantías porque hay que abandonar unos 300 pozos”, marcó Medele en referencia al bloque estrella de la venta que es Centenario Centro.

El ministro ejemplificó que “en el caso del Plan Andes de YPF con Bentia, se puso en el decreto el detalle de los pozos a abandonar a cargo de YPF y que los demás son de Bentia y como solidaria YPF, porque hay que cuidarse de que se va a sanear el pasivo y hacer los abandonos”.

El área Centenario Centro linda con las zonas urbanas de Plottier y Neuquén.

Eso mismo, es lo que indicó que le solicitan a Fluxus para inscribir el cambio de titular de las concesiones. “En este caso Pluspetrol ya accedió a hacerse cargo de algunos pozos, que además están en la ciudad de Plottier, por lo que necesitamos liquidez de remediación para que a futuro esto no quede en la justicia, porque ademas de quién es responsable está el en cuánto tiempo tenés que remediarlo porque la ciudad crece hacia allá”.

En ese sentido, el titular de Energía de Neuquén sostuvo que apuntan a lograr un equilibrio entre las garantías de saneamiento y la disponibilidad de capital por parte de la operadora para realizar sus tareas.

“No queremos inmovilizar capital en una garantía únicamente, por eso buscamos un intermedio, y están trabajando en conseguir una garantía más sólida que la primera que ofrecieron y desde allí avanzar”, indicó a la vez que consideró que “estamos bastante encaminados”.

El caso Fluxus y los acuerdos del Plan Andes de YPF prometen ser los casos testigos de cómo Neuquén apunta a definir no solo las cesiones del convencional, sino también las nuevas prórrogas que podrían darse, teniendo en cuenta que son cerca de una veintena de áreas del convencional las que llegan al fin de sus concesiones entre el año que viene y el 2027.

“El eje va a ser el saneamiento, la remediación y la inertización de todo lo viejo”, cerró Medele.