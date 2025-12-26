Nuevo esquema de tarifas: concluyó el periodo de consulta pública y se comenzará a aplicar apenas comience 2026

El esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) reemplazará al sistema de segmentación tarifaria que está vigente desde 2023.

El gobierno dio por terminado el proceso de consulta pública para establecer el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que se aplicará a partir del 1 de enero del año que viene. Se trató de un procedimiento que se debía realizar para dar inicio de manera formal al nuevo sistema de subsidios a las tarifas de gas y electricidad que reemplazará al sistema vigente desde 2023.

De esta manera, apenas comience 2026 dejará de existir el esquema de segmentación tarifaria establecido durante la gestión de Alberto Fernández. El mismo consistía en un esquema de tarifas que dividía a los usuarios en tres categorías: Nivel 1 para altos ingresos, Nivel 2 para bajos ingresos y Nivel 3 para hogares de ingresos bajos.

En cambio, el nuevo esquema SEF agrupará a los hogares en solo dos grupos: los usuarios con subsidios y los usuarios que no reciben subsidios.

El requisito económico para pertenecer al grupo que seguir recibiendo asistencia es tener ganancias inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), que es el equivalente a $3.641.397 al mes, en un hogar con cuatro integrantes -dos adultos y dos menores-.

Según indicó el gobierno respecto a la audiencia pública, la misma «permitió identificar con claridad los principales ejes de debate vinculados con el diseño, alcance e implementación» del SEF, así como «los riesgos, desafíos y oportunidades asociados a su puesta en marcha en un contexto territorial, social y económico heterogéneo».

A partir de los planteos recibidos, se reconoció «la necesidad de equilibrar la atención de las particularidades territoriales y sociales con la preservación de reglas claras, límites objetivos y parámetros generales».

«En ese sentido, se reconoce la relevancia de incorporar criterios bioclimáticos y territoriales en la definición de los consumos base subsidiados, sin que ello implique la eliminación de topes ni la desnaturalización de los objetivos de focalización», afirmó Nación en el comunicado.

El objetivo de la medida

El objetivo de esta medida es recortar los gastos en electricidad y gas que realiza el Estado con el sistema actual al hacer que parte de la población comience a pagar el costo real de la energía, según esgrime el gobierno.

Los costos de la energía eléctrica son cubiertos en un 60% por los usuarios mediante el pago de las tarifas, mientras que el Estado absorbe el restante 40%. En el caso del gas natural, los usuarios pagan en su conjunto el 48% del costo total, mientras que el Estado cubre el 52%.

El gobierno aseguró en un comunicado que existe «la necesidad de corregir inequidades e ineficiencias del esquema vigente, caracterizado por mecanismos de segmentación complejos, poco transparentes y de difícil comprensión para los usuarios».

Qué pasará con el Programa Hogar

El nuevo esquema de subsidios también finalizará con el Programa Hogar, que subvenciona el consumo de garrafas de gas para más de 3 millones de hogares en el país.

Por lo tanto, quienes reciben actualmente este beneficio pasarán al grupo de usuarios con subsidios del SEF y deberán registrarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Al registrarse, pasarán a percibir un subsidio que equivale al costo de una garrafa de 10 kilos en los meses de mayor frío, mientras que en el resto del año recibirán uno equivalente a media garrafa a través de billeteras virtuales.