La canadiense Fredonia Mining amplía su potencial en Santa Cruz con el crecimiento de El Dorado-Monserrat

Los datos provienen del objetivo Herradura Hill, donde se llevó adelante un programa de perforación de 10.000 metros. Foto: Fredonia Mining.

En Santa Cruz, la compañía canadiense Fredonia Mining anunció los primeros resultados de su campaña de perforación en su proyecto insignia El Dorado-Monserrat, a partir de los cuales se confirmó el potencial de crecimiento de la iniciativa ubicada en el distrito Macizo del Deseado, uno de los más ricos del país.

Los datos provienen concretamente del objetivo Herradura Hill, donde se llevó adelante un programa de perforación de 10.000 metros que confirmó una mineralización extensa en el área, y que aún sigue en curso. El resultado que más se destacó tuvo lugar en una intersección de 70,75 metros con una ley promedio de 1,29 gramos por tonelada de oro equivalente.

Hasta el momento se completaron aproximadamente 4.000 metros del programa planificado, donde el pozo HDDH051 confirmó el potencial del yacimiento Sur. Un gran número de muestras de núcleo de perforación se encuentran a la espera de los resultados de los análisis de laboratorio.

Mientras que el yacimiento Norte sigue siendo el área mineralizada más grande y mejor definida del proyecto, en el yacimiento Sur se realizó una menor cantidad de perforaciones hasta la fecha, lo que crea una oportunidad atractiva para ampliar la base de recursos, según se indicó desde la empresa.

Mapa del proyecto El Dorado-Monserrat en Santa Cruz. Imagen: Fredonia Mining.

Ambas áreas contribuyen al Estudio de Evaluación Preliminar (PEA, por sus siglas en inglés) que lleva adelante en paralelo Fredonia Mining, cuya finalización está prevista para agosto de este año. En el yacimiento Norte se realizaron 164 perforaciones, mientras que en el yacimiento Sur se hicieron 55.

HDDH051 forma parte de una serie planificada de pozos de relleno (infill drilling), una técnica que consiste en perforar nuevos pozos entre otros ya existentes para aumentar la información geológica disponible y mejorar la precisión del modelo de recursos

En ese sentido, se indicó que el amplio intervalo mineralizado intersectado en dicho pozo respalda el modelo geológico de la empresa, además de reforzar su potencial de crecimiento a medida que continúan las perforaciones.

«Esta campaña de perforación tiene el potencial de fortalecer aún más la escala y la calidad de El Dorado-Monserrat»

En relación a los recientes resultados, el director ejecutivo de Fredonia Mining, Estanislao Auriemma aclaró que «el yacimiento Norte sigue siendo la base de El Dorado-Monserrat y continúa aportando un valor extraordinario». Sin embargo, señaló que los resultados en el yacimiento Sur son «particularmente emocionantes» ya que demuestran que también posee el potencial de aportar una parte importante de los recursos del proyecto.

En la misma línea, expresó: «En Herradura Hill solo se ha completado una fracción de la perforación realizada en el yacimiento Norte; sin embargo, el pozo HDDH051 intersectó amplias zonas de fuerte mineralización de oro y plata que refuerzan nuestra confianza en la oportunidad que se avecina».

«Con solo los primeros resultados de análisis del programa actual disponibles y miles de metros aún por reportar, creemos que esta campaña de perforación tiene el potencial de fortalecer aún más la escala y la calidad de El Dorado-Monserrat«, concluyó.

El Dorado-Monserrat se encuentra en el distrito Macizo del Deseado, cuya actividad minera busca impulsar el gobierno de Santa Cruz. En ese lugar hay otros once proyectos que se encuentran desarrollando tareas de exploración activa: El Águila, El Zanjón, Cerro Bayo, La Flora, Luna Roja, Joaquín, Cerro León, La Manchuria, San Agustín, Meseta Sirven y El Pantano.