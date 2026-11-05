Bailar o morir en el Movistar Arena: Lali Espósito y Miranda! anunciaron tres shows en diciembre, cuándo salen a la venta las entradas

La bomba pop del año finalmente se traslada a las tablas. Tras la salida de BOM, el esperado álbum colaborativo de Lali Espósito, Ale Sergi y Juliana Gattas, la banda confirmó oficialmente sus primeros conciertos en vivo. El trío se presentará los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2026 en el escenario del Movistar Arena, donde montarán un espectáculo integral centrado en el baile, la electrónica retro y un repaso por los grandes éxitos de sus carreras.

La noticia llega para coronar una semana bisagra en la que los tres artistas protagonizaron la portada digital de la revista Billboard Argentina, luego del lanzamiento de su primer disco de diez canciones y del estreno del cortometraje conceptual de 16 minutos dirigido por Lautaro Espósito y Ale Ruax.

Un monstruo de tres cabezas y un repertorio de alto voltaje

Lo que comenzó como una charla de vestuario durante las grabaciones del reality La Voz Argentina terminó derivando en un fenómeno de producción. Lo que originalmente se pensó como un EP de covers, se transformó en un laboratorio de creación donde surgieron 14 composiciones, de las cuales 10 quedaron en el corte final del disco Bailar o Morir.

«Empezó a gestarse como un personaje nuevo, una especie de monstruo de tres cabezas. El desafío era darle una estética y una personalidad a esa criatura», explicó Juliana Gattas al describir la impronta del grupo.

En lo musical, la propuesta cruza el italo disco, el dance pop y el house de los años ochenta con un toque bien argentino. El repertorio que sonará en vivo incluirá los diez temas de BOM (entre ellos «Señora», «Hiperlove», «Vivo del Pop» y la versión de «Adonde» de Cetu Javu), sumado a reinterpretaciones de los clásicos más convocantes de Lali y de Miranda!.

Preventa, cuotas y venta general: la guía para conseguir entradas

La producción del espectáculo adelantó que el campo del estadio será transformado en una verdadera pista de baile bailable de punta a punta. Para asegurar un lugar en alguna de las tres funciones de diciembre, este es el esquema oficial de venta: