Paro de petroleras en Santa Cruz: operadoras y gremios buscan soluciones ante el conflicto en la Cuenca del Golfo San Jorge

La reunión se realizó en la sede del Ministerio de Trabajo en Caleta Olivia y contó con la participación de funcionarios provinciales, operadoras y representantes sindicales del sector hidrocarburífero. Foto gentileza Gobierno de Santa Cruz.

En línea con las instrucciones del gobernador Claudio Vidal de abordar la situación laboral en los yacimientos maduros de la provincia, funcionarios del Gobierno de Santa Cruz, empresas operadoras y representantes de distintos gremios del sector hidrocarburífero mantuvieron una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo en Caleta Olivia. El encuentro tuvo como objetivo analizar el impacto del recambio de operadoras en la Cuenca del Golfo San Jorge y avanzar en definiciones vinculadas a la continuidad laboral de los trabajadores.

Participaron representantes del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), Petroleros Privados, la UOCRA, la UTA, UPSRA y Camioneros, junto a empresas que actualmente desarrollan actividad en áreas maduras del norte santacruceño, entre ellas Brest Oil, Clear Petroleum, Roch y Quintana Energy.

La reunión fue encabezada por los ministros de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata, en el marco del proceso de reorganización de las áreas que anteriormente eran operadas por YPF.

Conflicto en los yacimientos

El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz mantiene un cese de actividades en los yacimientos de la provincia tras denunciar la baja de contratos, despidos y falta de inversión. Los trabajadores permanecen en los accesos a los campos petroleros y reclaman respuestas de las operadoras y garantías de continuidad laboral.

Desde el gremio señalaron, en declaraciones a medios locales, que estas decisiones dejaron a numerosos empleados “sin tareas efectivas” y, en algunos casos, derivaron directamente en despidos, generando un escenario de fuerte incertidumbre laboral.

En ese contexto, además del paro, los trabajadores se movilizaron y mantienen presencia en los accesos a los yacimientos. El sindicato advirtió que no aceptará medidas que impliquen la paralización de equipos, una reducción encubierta de la actividad o un “vaciamiento progresivo sin información clara ni compromiso de inversión por parte de las operadoras”.

El conflicto se originó tras la negativa de las empresas Patagonia Resources y Quintana E&P a reincorporar a trabajadores, sumado a la reducción de contratos en otras compañías del sector luego del retiro de YPF de varias áreas maduras de la provincia.

Diálogo y definiciones pendientes

Durante la reunión, el ministro Álvarez remarcó la importancia de sostener espacios de diálogo para avanzar en definiciones que permitan brindar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las empresas.

“Desde el Gobierno provincial venimos impulsando una mesa de trabajo que permita acelerar los procesos vinculados al traspaso de las áreas que anteriormente operaba YPF y el inicio de las operaciones por parte de las empresas continuadoras”, señaló.

Por su parte, el ministro Mata se refirió a la segunda audiencia de conciliación entre las operadoras y el sindicato petrolero, donde se abordaron los despidos registrados en el sector y el traspaso de trabajadores desde la operadora saliente hacia las nuevas compañías y sus empresas contratistas.

“El Gobierno provincial está acompañando este proceso para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los contratos firmados oportunamente. La prioridad es ordenar el esquema laboral, avanzar con el traspaso de trabajadores y evitar nuevas desvinculaciones, dando cumplimiento a la Ley 3.141 y sus modificatorias, que establece que el 90% de la planta de personal debe ser santacruceña”, afirmó.

Abandono de pozos y remediación ambiental

Durante el encuentro también se analizó el estado del plan de abandono de pozos y la remediación ambiental en las áreas que dejó YPF.

Álvarez indicó que continúan las gestiones técnicas para poner en marcha este proceso, que será financiado por la compañía estatal, y estimó que en un plazo de seis a siete semanas la provincia podría contar con el informe definitivo sobre pasivos ambientales.

Desde el Gobierno provincial señalaron además la importancia de que estas tareas generen empleo y oportunidades para empresas regionales, promoviendo la participación de pymes y trabajadores de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y otras localidades del flanco norte santacruceño.