Santa Cruz acelera con la exploración de oro y plata en “La Manchuria”

Durante la recorrida, personal técnico de la Secretaría de Estado de Minería verificó el estado de los sectores de trabajo y el cumplimiento de los programas de exploración presentados por la compañía.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, realizó una visita de inspección al proyecto de exploración “La Manchuria”, ubicado en la zona centro de la provincia. Las tareas se realizaron en el marco de las directivas del gobernador Claudio Vidal orientadas a fortalecer los controles y el seguimiento de la actividad minera en el territorio provincial.

El proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas de exploración que actualmente se desarrollan en la provincia y que buscan ampliar el conocimiento geológico del Macizo del Deseado. En este sentido, campañas de exploración resultan fundamentales para identificar nuevos recursos minerales y evaluar su potencial desarrollo a futuro.

Actualmente, la empresa Astra Exploration avanza con el despliegue de equipos de campo para la realización de estudios geofísicos, con el objetivo de definir nuevos blancos de perforación para el próximo programa de 5.000 metros, cuyo inicio está previsto para fines de marzo o principios de abril.

Este programa complementará y ampliará la información obtenida durante la campaña de perforación realizada en 2025, que alcanzó un total de 7.500 metros y permitió identificar leyes de hasta 199 gramos por tonelada de oro y 1.286 gramos por tonelada de plata.

Desde el organismo provincial señalaron que este tipo de inspecciones forman parte de un esquema permanente de control y seguimiento de los proyectos mineros que se desarrollan en el territorio santacruceño, con el objetivo de garantizar que las actividades se realicen conforme a la normativa vigente y a los compromisos de inversión asumidos por las empresas. En caso de no verificarse el cumplimiento de las inversiones declaradas, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la revocación de las propiedades mineras correspondientes.

Desde la Secretaría de Estado de Minería destacaron que el fortalecimiento de la actividad exploratoria es clave para el crecimiento del sector en Santa Cruz, ya que permite generar información geológica estratégica, promover inversiones y dinamizar la economía regional mediante la generación de empleo y la contratación de servicios locales.

Finalmente, indicaron que continuarán realizándose visitas técnicas y controles periódicos en los distintos proyectos que se encuentran en etapa de prospección y exploración, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con el desarrollo responsable y sostenible de la actividad minera.