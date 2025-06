Paso a paso, los días clave para los planes exportadores del petróleo y el GNL de Vaca Muerta

El desarrollo del potencial exportador de Vaca Muerta tiene dos grandes proyectos en marcha que tendrán definiciones claves en estas semanas. Por un lado, está la ya iniciada obra del oleoducto y puerto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) para la exportación a gran escala de petróleo y por el otro, los proyectos para licuar parte del shale gas para exportarlo al mundo como GNL.

Las novedades en torno a las fechas clave fueron reveladas por parte de las petroleras que lideran las iniciativas durante las 12° Jornadas de Energía del diario Río Negro que se realizaron esta semana en la ciudad de Neuquén.

«Ahora a fin de mes entraría el dinero que son 1.700 millones de dólares y es el primer proyect finance de Argentina, según me dijeron, en los últimos 20 años», indicó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Y explicó que «viene inversión extranjera, no solo de bancos de acá. Hay un sindicado que tiene muchísimos bancos que no estaban poniendo plata en Argentina desde los 90’s que están poniendo planta para este proyecto, que además es el primer proyecto hecho por todos los operadores y no hecho por el Estado bobo. Así que estamos muy contentos».

El proyecto que se plasmó en la sociedad VMOS está formado no solo por YPF, sino también por Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, Vista, Pampa Energía, Chevron, Shell y GyP. Y se espera que Tecpetrol se sume a la iniciativa.

Al respecto, el titular de YPF enfatizó que «hacer un proyecto colaborativo en la industria es wow, no era a lo que estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a pelearnos, a no trabajar juntos, así que no fue fácil pero estoy muy contento y vamos a llegar a esa exportación».

Marín detalló que en el segundo semestre del año que viene se esperan que inicien las exportaciones de crudo desde el nuevo puerto de Punta Colorada con 180.000 barriles por día, que se dupliquen hacia fines de ese año, y en 2027 lleguen al máximo que ya está comprometido que es de uno poco más de 500.000 barriles por día, pero con la posibilidad de poder seguir expandiendo la red hasta los 800.000 barriles por día.

Un volumen de exportaciones que, según el precio del crudo, implica entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, solo desde ese puerto.

En el otro segmento de los hidrocarburos, el del gas natural, también habrá una fecha clave en las próximas semanas, según reveló el Upstream Managing Director de Pan American Energy (PAE), Fausto Caretta. Y es que indicó que la fecha para la decisión final de inversión (FID por su sigla en inglés) del segundo buque fábrica del consorcio Southern Energy (SESA) se dará «el 30, a finales de julio».

La iniciativa es lidera por (PAE) con el 30%, YPF con el 25%, Pampa Energía con el 20%, la británica con activos en el offshore de Tierra del Fuego Harbour Energy con el 15%, y la noruega Golar LNG, que es la propietaria de los barcos fábrica, con el 10% restante.

El proyecto ya cuenta con la decisión final de inversión, el punto de compromiso para invertir 7.000 millones de dólares para el primer buque, el Hilli Episeyo, que Caretta detalló que llegará a la zona en septiembre de 2027.

Pero además, SESA selló un acuerdo con Golar para el alquiler de otro buque fábrica, el MK II, que tiene una capacidad de procesamiento mayor y para el cual se necesitará contar previo a su arribo con un nuevo gasoducto desde Vaca Muerta para alimentarlo.

«Va a ser un gasoducto gigantesco porque después de que apareció la segunda fase de Argentina LNG liderado por PAE, aparecieron los dos proyectos de YPF», indicó Caretta y remarcó que «estamos hablando de hacer infraestructura de transporte de gas para 50 millones de metros cúbicos.

Mientras el referente de PAE explicó que ese megatamaño implicaría que pueda ser usado por alguna de las fases del plan exportador que lidera YPF -una con Shell y otra con Eni- marcó que «la idea es buscar la mayor cantidad de sinergias entre las tres fases del Argentina LNG».

Pero además, Caretta advirtió que «si logramos todas las condiciones precedentes para tomar la decisión – al momento del FID del MK II que es a fines del mes que viene- ya automáticamente pasamos a la fase de licitar y eventualmente empezar a construir el gasoducto«. Ducto que advirtió podría ser uno o dos.