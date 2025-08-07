Por el efecto Vaca Muerta, una petrolera nacional tuvo un segundo trimestre «récord»: cuánto produjo

Pampa Energía, una de las petroleras con presencia en Vaca Muerta, dio a conocer sus resultados operativos del segundo trimestre del año y el boom de los no convencionales quedó reflejado en sus marcas: según informó, llegó a niveles récords de producción de petróleo y gas.

La firma dio a conocer sus datos en una conferencia ante inversores, en donde destacó su «récord histórico de gas» y el registro de «nuevos máximos de petróleo y un fuerte crecimiento» en cuanto a exportaciones.

Una petrolera con marcas récord en Vaca Muerta: producción y también «confianza del mercado»

En un comunicado oficial, Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó que el último fue «un buen trimestre» para la empresa. Auguró sin embargo que «lo que viene será aún mejor», en un contexto de «nuestros negocios mostraron sólidos resultados».

El ejecutivo mencionó como un aliciente «la reapertura de nuestro bono internacional 2034, que reafirmó la confianza del mercado en nuestra visión de largo plazo».

Las áreas que empujaron las cifras de Pampa Energía en Vaca Muerta

Entre sus estadísticas, la petrolera resaltó el «avance del desarrollo de Rincón de Aranda», área que registró durante el segundo trimestre del año una producción promedio de petróleo de 16.000 barriles diarios.

Este bloque, explicaron, «representa la mayor inversión en un solo proyecto en la historia de Pampa, con un plan de inversión de 1.500 millones de dólares en estos dos primeros años».

La compañía también informó un «récord histórico de producción de gas», a partir de los 17,5 millones de metros cúbicos por día que incorporó en el mencionado periodo por el desarrollo de los yacimientos El Mangrullo y Sierra Chata.

Al respecto, Horacio Turri, director ejecutivo de E&P, analizó: “Los 15 pozos que pusimos en producción este año en Rincón de Aranda están dando resultados en línea con lo esperado, lo que nos permite proyectar una producción sostenida y con escala exportadora”.

Desde Pampa destacaron además la construcción de una planta de tratamiento en Rincón de Aranda, que en funcionamiento, permitirá procesar 45.000 barriles diarios. La inversión necesaria fue estimada en 426 millones de dólares y para facilitar su concreción, se presentó un pedido de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).