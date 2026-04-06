Precio de las naftas: 5 claves del congelamiento de YPF y qué pasará en los próximos meses

La semana pasada, en medio de la víspera del fin de semana largo de Pascuas, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció una medida inédita: un congelamiento por hasta 45 días en el precio de los combustibles no definido por el gobierno nacional, sino por la propia empresa, y en extensión a la industria, con el fin de autoprotegerse. En este artículo te explicaremos las 5 claves de esta medida, y qué se tiene que esperar con el precio de las naftas, una vez terminado el congelamiento.

Antes que nada, hay que aclarar el contexto. El conflicto en Medio Oriente es ya, por lejos, la peor crisis energética desde que el mundo anda a petróleo, y es precisamente la disparada que tuvo el precio del barril (de 70 a más de 100 dólares) lo que generó en marzo aumentos en los surtidores locales que fueron del 15 al 20%.

Y así llegamos la primera clave del congelamiento, porque estas subas en el precio de los combustibles, que ya generan problemas, no reflejan en realidad el precio en torno a 100 dólares que está rigiendo desde hace ya un par de semanas. Por lo que, en una estricta paridad internacional, los surtidores argentinos deberían haber subido otro 10 ó 20%.

Así se llega a la segunda clave, que es la razón por la cual YPF optó por avanzar en una medida nunca aplicada. Es lógico que en toda industria un precio alto por sus productos es bueno, pero no un precio excesivo, porque al elevar demasiado su valor se corre el riesgo de llegar a un punto que se define como «destrucción de demanda»: el producto se vuelve prohibitivo para parte de sus consumidores, las ventas caen y no se recuperan.

Pero si el producto en cuestión son los combustibles, el escenario es aún más complejo, porque para trasladar la suba total del precio internacional del petróleo a los surtidores se asistiría a aumentos de tarifas de transporte, de cargas y finalmente con un coletazo en la inflación.

La tercera clave es el cambio de leyes en Argentina, un punto poco difundido pero que explica porqué el gobierno nacional no intervino. Con la aprobación de la Ley Bases el mismo gobierno se ató las manos para intervenir, fijando que la regla a respetar serán los precios de mercado, impidiendo así que pueda tomar medidas de fijación de precios ya sea para combustibles o para el petróleo, lo que en otras épocas se conoció como el barril criollo.

Así fue que YPF lanzó el buffer para congelar por hasta 45 días el precio de los surtidores en un sistema que es doble: por un lado al interior de la misma industria y por el otro hacia los consumidores.

El sistema intraindustria es la cuarta clave de este plan. Consiste en una suerte de pago a diferido de una parte del precio extraordinario del petróleo a los productores por parte de las refinerías. Puntualmente, la diferencia entre el precio efectivo que se pagará y la paridad de exportación se acumula en una cuenta corriente y se pagará a diferido. A medida que el precio internacional vaya bajando, esas diferencias se irán recuperando por parte de las productoras.

En tanto que el quinto punto clave del plan son los consumidores. En este caso el esquema fue resumido por Marín como «yo te ayudo hoy, vos ayudame después». Y es que así como ahora no se subirá el precio al valor que marcaría la paridad internacional, cuando el precio del petróleo comience a bajar, el descenso de los precios del surtidor será un poco más lento, de forma que las refinerías puedan recuperar la diferencia que hubo durante el congelamiento.

Y este quinto punto es el que marca qué se espera que suceda con los precios de los combustibles. Si bien es incierto el desenlace -y en especial la extensión- del conflicto en Medio Oriente, se estima que una vez que pueda reabrirse el estrecho de Ormuz, el precio internacional del petróleo comenzará a descender.

Esto, en los surtidores, hará que llegado un punto determinado, los precios deberán comenzar a bajar. Pero esa baja no será al día siguiente de que baje el petróleo. Y no se espera que llegue a ser de la totalidad del aumento que ya se dio, porque todos los pronósticos internacionales apuntan a que el precio del petróleo permanecerá alto por lo que resta del año, pudiendo descender a unos 80 dólares el barril hacia fin de año.

En este contexto, desde YPF se advirtió que de cara a las provincias productoras, en especial Neuquén que es la que captura la renta de Vaca Muerta, «se van a pagar las regalías por el precio completo».