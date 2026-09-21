Proyecto Taguas: Orvana prepara una campaña de US$ 15 millones y 19.500 metros de perforación en San Juan

El presupuesto, al igual que el alcance y el cronograma del programa, están sujetos a modificaciones. Foto: gentileza.

La canadiense Orvana Minerals Corp. prepara una nueva campaña de exploración para su proyecto Taguas, en San Juan, con un presupuesto preliminar de aproximadamente US$ 15 millones y un programa que contempla 19.500 metros de perforación durante el ejercicio fiscal 2027 de la compañía.

Según anunció el CEO de la empresa, Juan Gavidia, su estrategia para la próxima temporada —prevista entre fines de 2026 y comienzos de 2027— estará estructurada en tres frentes: integrar la información geofísica y geológica de la recientemente incorporada propiedad Evelina, realizar perforaciones de relleno sobre el área de recursos de óxidos y hacer nuevos sondeos en profundidad para evaluar el potencial de un sistema de pórfido de cobre y oro.

Del total previsto, 10.000 metros corresponderán a perforaciones de relleno en el área de recursos de óxidos de Cerros Taguas. El objetivo es aumentar la densidad de información y la confianza geológica para evaluar una eventual conversión de parte de los recursos actualmente clasificados como Inferidos a las categorías Medidos e Indicados.

En ese sentido, la compañía también buscará identificar oportunidades de expansión de los recursos dentro y alrededor del depósito de óxidos existente.

Los 9.500 metros restantes estarán destinados a perforaciones profundas, orientadas a investigar el sistema interpretado de pórfido de cobre y oro en profundidad. Los objetivos fueron definidos a partir de la integración de información geológica, geoquímica, mineralógica y geofísica obtenida durante la campaña exploratoria de 2026.

La exploración en profundidad constituye uno de los ejes de la nueva etapa de Taguas, que históricamente estuvo enfocada principalmente en la mineralización oxidada de oro y plata cercana a superficie.

Mayor información sobre Evelina

El programa también incorporará la información de Evelina, propiedad que fue adquirida por Orvana este 2026. La compañía prevé recopilar, revisar e interpretar los datos históricos geológicos, geoquímicos y de perforación disponibles para integrarlos a un modelo geológico consolidado junto con la propiedad original de Taguas.

A esto se sumará un programa de mapeo estructural para estudiar los movimientos de fallas, la arquitectura del subsuelo y la evolución del sistema hidrotermal. Estos datos serán combinados con información geológica, geofísica y de perforación para mejorar la definición y priorización de nuevos objetivos.

Orvana planea ampliar la cobertura de estudios de magnetotelúrica (MT) y polarización inducida (IP) hacia el norte y el sur de una anomalía identificada previamente, incluyendo sectores seleccionados de Evelina.

Los trabajos buscarán precisar la geometría, continuidad y profundidad de las anomalías de cargabilidad y resistividad detectadas hasta el momento, desde niveles cercanos a la superficie hasta profundidades superiores a 1,5 kilómetros.

La búsqueda de un sistema de cobre y oro en profundidad

El programa de perforación profunda tiene como principal objetivo avanzar en el conocimiento de un posible sistema de pórfido de cobre y oro interpretado debajo de la mineralización conocida.

Durante la campaña de 2026, Orvana realizó perforaciones profundas para investigar esta hipótesis y posteriormente integró los resultados con información geológica, geoquímica, mineralógica y geofísica para definir los nuevos objetivos.

La compañía busca determinar si las evidencias obtenidas en profundidad forman parte de un sistema mineralizado de mayor escala. Sin embargo, la compañía aclaró que el programa es preliminar y que sus resultados no garantizan el descubrimiento, delimitación o ampliación de recursos minerales.

Un presupuesto preliminar US$ millones

Orvana informó que ya fueron seleccionados los principales proveedores para los estudios geofísicos, las perforaciones y las operaciones de campamento, mientras avanza con los procesos de contratación, permisos y otras tareas administrativas necesarias para ejecutar la campaña.

El presupuesto de US$ 15 millones, al igual que el alcance y el cronograma del programa, son preliminares y están sujetos a modificaciones. Su ejecución dependerá, entre otros factores, de la obtención de las autorizaciones requeridas, la contratación de servicios, la disponibilidad de equipos y las condiciones de mercado y financiamiento.

Con este programa, Orvana busca ampliar el conocimiento del sistema mineral de Taguas y combinar la exploración de los recursos de óxidos conocidos con la investigación de objetivos de mayor profundidad y escala.