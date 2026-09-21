Pensiones No Contributivas ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 según la terminación del DNI

En el marco del esquema de movilidad previsional indexado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma y las escalas oficiales de pago para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) de cara a octubre 2026.

Conforme a los cálculos técnicos sobre la inflación de agosto relevada por el INDEC, el organismo ANSES aplicará un incremento del 1,66% sobre los haberes básicos de las prestaciones asistenciales.

De manera complementaria, el Poder Ejecutivo ratificó la liquidación del bono previsional extraordinario de $70.000, el cual se abonará junto con la mensualidad ordinaria a partir del jueves 8 de octubre 2026 en un calendario escalonado por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Montos Pensiones No Contributivas ANSES en octubre 2026: escalas y efecto real del bono

Al encontrarse atadas por normativa al haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las Pensiones No Contributivas que liquida ANSES presentarán los siguientes importes brutos en octubre 2026:

PNC por Invalidez y Vejez (70% de la mínima) : el haber básico asciende de $300.043,24 a $305.023,96. Al adicionarse el plus de $70.000, el importe bruto total se sitúa en $375.023,96.

: el haber básico asciende de $300.043,24 a $305.023,96. Al adicionarse el plus de $70.000, el importe bruto total se sitúa en $375.023,96. PNC para Madres de 7 hijos (100% de la mínima) : al equipararse íntegramente al piso previsional general, la prestación pasa de $428.633,20 a $435.748,51, completando una percepción en mano de $505.748,51 brutos con el refuerzo previsional.

: al equipararse íntegramente al piso previsional general, la prestación pasa de $428.633,20 a $435.748,51, completando una percepción en mano de $505.748,51 brutos con el refuerzo previsional. Incidencia del congelamiento: al mantenerse invariable el bono extraordinario en $70.000, el incremento de bolsillo efectivo respecto de septiembre resulta inferior al índice de movilidad: representa una suba del 1,35% para las pensiones por discapacidad y vejez, y del 1,43% para madres de siete hijos.

Asimismo, las beneficiarias de la PNC para madres de siete hijos con hijos de hasta 17 años inclusive (o con discapacidad sin límite etario) percibirán en simultáneo los fondos de la Tarjeta Alimentar, que se liquida de forma automática gracias al cruce de información con el Ministerio de Capital Humano.

Calendario de cobro Pensiones No Contributivas ANSES en octubre 2026 por DNI

Bajo los lineamientos de la Resolución 349/2025 de ANSES, las transferencias bancarias para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas se distribuirán agrupando dos números por jornada operativa:

DNI finalizados en 0 y 1: jueves 8 de octubre 2026.

DNI finalizados en 2 y 3: viernes 9 de octubre 2026.

DNI finalizados en 4 y 5: martes 13 de octubre 2026 (luego del fin de semana largo).

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre 2026.

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 15 de octubre 2026.

Mi ANSES: cómo consultar la liquidación de las PNC de octubre 2026

A partir del jueves 8 de octubre 2026, los titulares de prestaciones no contributivas podrán corroborar el detalle de su recibo mensual en las plataformas de autogestión de ANSES: