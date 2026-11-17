La selección de los fabricantes ocurre en la antesala de la desición final de inversión. Foto gentileza.

El futuro del proyecto energético más importante del país acaba de dar un paso decisivo con el reparto de uno de los contratos industriales más codiciados de la última década. Tras una compulsa global, las autoridades del proyecto Argentina LNG definieron qué empresas proveerán los miles de kilómetros de acero necesarios para transportar el gas neuquino hasta el Golfo San Matías.

Los ganadores de la licitación fueron la firma local Tenaris, que abastecerá el conducto secundario de 24 pulgadas, mientras que la española Grupo Cuñado y la griega CPW se repartirán la fabricación del gasoducto principal de 48 pulgadas.

Con esta resolución, el consorcio que integran YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG cierra una compra estratégica cercana a los 2.000 millones de dólares. El trazado paralelo conectará el yacimiento Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, con la localidad rionegrina de Sierra Grande a lo largo de unos 526 kilómetros.

En lo que respecta al caño mayor —una pieza de 1.219 milímetros de diámetro y 2,5 centímetros de espesor que marcará un récord de tamaño en Sudamérica—, la compañía ibérica producirá dos quintos de la traza con insumo de origen indio y la firma helénica completará los 300 kilómetros restantes. La empresa de Paolo Rocca ni siquiera presentó pliegos para este tramo, ya que sus líneas de producción nacionales no alcanzan esas dimensiones.

La apuesta de Tenaris se concentró íntegramente en la segunda tubería, de 610 milímetros de diámetro, diseñada para movilizar los líquidos asociados al gas natural. Al imponerse en este segmento, el grupo industrial obtiene un oxígeno vital para su fábrica ubicada en el partido bonaerense de Valentín Alsina.

Para igualar la competencia entre siete fabricantes internacionales y asegurar la mayor eficiencia financiera, los socios apelaron a una subasta inversa de modalidad japonesa. A través de un sistema digital monitoreado en estricto aislamiento por un escribano público y ejecutivos de la petrolera estatal, los participantes partieron de un valor máximo preestablecido y fueron aceptando recortes progresivos en tiempo real sin saber quiénes seguían en carrera, consagrando como adjudicatarios a quienes resistieron hasta la cotización más baja.

Este avance en la cadena de suministros ocurre en la antesala del hito más esperado por el sector que es la firma de la Decisión Final de Inversión, agendada para el 30 de noviembre en la sede porteña de YPF con la participación de los máximos directivos de las tres petroleras socias.

Con una inversión inicial estimada en 29.000 millones de dólares, que podría escalar a 51.000 millones a lo largo de toda su vida útil, la iniciativa ya tramita su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y negocia paquetes de financiamiento con entidades como el Exim Bank de Estados Unidos y la agencia italiana SACE.

Con la mirada puesta en el inicio de operaciones hacia 2031, la infraestructura de transporte resultará vital para abastecer tanto a las unidades licuefactoras terrestres como marítimas en el Golfo San Matías. Una vez alcanzada su capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado —ampliable a 18 millones en etapas posteriores—, el complejo permitiría generar ingresos por exportaciones cercanos a los 10.000 millones de dólares por año para la economía argentina.