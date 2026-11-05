Reactivan las represas en Santa Cruz: la Provincia firmó acuerdos para poner en marcha las obras

Después de tres años, se confirmó la puesta en marcha de las represas sobre el río Santa Cruz. La medida se formalizó con la firma de dos acuerdos en la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, que establecen las condiciones laborales y productivas para la nueva etapa del proyecto.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó el acuerdo junto con representantes del Gobierno nacional, la empresa china Gezhouba y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Durante la jornada se firmaron dos instrumentos fundamentales para organizar la nueva etapa de construcción. El primero es un acuerdo de productividad entre Gezhouba y la UOCRA, con la rúbrica del secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena. El entendimiento establece la adecuación y actualización del plan de trabajo y las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de las tareas, en el marco de los convenios colectivos vigentes.

Según la Provincia, las obras generarían cerca de 4.000 puestos laborales. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

El segundo es un convenio de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la empresa ejecutora, destinado a garantizar el cumplimiento de la Ley 90/10. La normativa establece que el 90% de los trabajadores incorporados deben ser santacruceños, contar con residencia efectiva en la provincia y cumplir con los requisitos de inscripción en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL).

El entendimiento también contempla la participación de empresas proveedoras de insumos y prestadoras de servicios radicadas en Santa Cruz. Las firmas interesadas deberán estar inscriptas en el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE) y cumplir con los criterios establecidos para priorizar la contratación local.

Según la Provincia, las obras generarían cerca de 4.000 puestos laborales, distribuidos entre 1.800 trabajadores directos y otros 2.200 empleos indirectos, vinculados con proveedores, servicios y actividades relacionadas con la construcción.

Vidal indicó que ya comenzó la convocatoria de personal a través de la bolsa de trabajo de la UOCRA. En lo inmediato, se incorporarán 180 trabajadores a los 230 que actualmente se encuentran en el predio. La previsión oficial es que las represas alcancen su plena capacidad operativa entre fines de enero y febrero.

SE REACTIVAN LAS REPRESAS: MÁS DE 4 MIL SANTACRUCEÑOS TENDRÁN TRABAJO https://t.co/I13UOI6xBf — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) November 5, 2026

Vidal vinculó la medida con los avances del no convencional

El gobernador relacionó el reinicio de la construcción con la recuperación de la actividad económica y laboral de Santa Cruz, especialmente en las localidades cercanas al proyecto, como Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena.

«Es algo muy, pero muy importante. Hoy lo que está sucediendo es una realidad fundamental para los trabajadores de la construcción, para las localidades cercanas a la obra y para el movimiento económico de la provincia», expresó Vidal.

El mandatario también vinculó la continuidad de las represas con la recuperación de otros sectores productivos, como los hidrocarburos y la minería. En ese sentido, mencionó los avances en la exploración no convencional y los trabajos vinculados con la formación D-129.