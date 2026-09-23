Agua fría en el arroz: el truco de cocina que se volvió popular y si realmente sirve

Preparar arroz parece fácil, pero alrededor de este alimento existen innumerables trucos: lavarlo varias veces, dejarlo en remojo, agregar unas gotas de aceite, utilizar agua hirviendo o comenzar directamente con agua fría.

Precisamente, este último método suele generar dudas. ¿Hay realmente una diferencia entre colocar el arroz en agua fría desde el comienzo o esperar hasta que el líquido hierva?

La respuesta depende principalmente del tipo de arroz y del método de cocción elegido. No existe una regla que indique que el agua fría siempre produzca un mejor resultado.

Qué pasa si se cocina el arroz comenzando con agua fría

En el llamado método de absorción, es perfectamente posible colocar el arroz y la cantidad correspondiente de agua fría en una olla y llevarlos juntos al fuego.

De hecho, algunas recetas de arroz blanco utilizan este procedimiento: se agrega el agua, se lleva a hervor, se baja inmediatamente la temperatura y se continúa la cocción con la olla tapada hasta que el líquido se absorbe. Good Food, por ejemplo, incluye preparaciones que comienzan con agua fría antes de llevar el arroz a hervor.

El calentamiento gradual permite que los granos comiencen a hidratarse mientras aumenta la temperatura. Sin embargo, el agua fría por sí sola no garantiza un arroz más suelto ni evita que se pegue.

Entonces, ¿el truco realmente sirve?

Sí, pero no por el motivo que muchas veces circula en redes sociales. Empezar con agua fría es simplemente una técnica válida de cocción por absorción; no existe un efecto especial por el cual el frío transforme automáticamente la textura del arroz.

Lo que tiene mayor incidencia es la proporción entre arroz y agua, la variedad utilizada, el control de la temperatura y el tiempo de cocción. También importa cuánto líquido se pierde por evaporación. Serious Eats explica que el arroz necesita agua para hidratarse y una cantidad adicional para compensar la que se evapora durante la cocción.

Por eso, usar demasiada agua puede terminar dejando un arroz blando o pastoso, mientras que una cantidad insuficiente puede provocar que los granos queden duros en el centro.

El paso que puede ayudar a que el arroz quede más suelto

Para algunas variedades, especialmente basmati y otros arroces asiáticos de grano largo, lavar el arroz con agua fría antes de cocinarlo puede resultar más relevante que la temperatura inicial del agua de cocción.

El lavado ayuda a retirar parte del almidón superficial. Pruebas realizadas por Serious Eats encontraron que el enjuague mejoró especialmente la hidratación y el aspecto del basmati añejado, aunque sus resultados varían según la clase de arroz.

Good Food también recomienda lavar el basmati hasta que el agua salga prácticamente transparente y señala que un remojo previo en agua fría puede favorecer una cocción más uniforme.

Cómo cocinar arroz con agua fría

Para utilizar el método de absorción, se puede colocar el arroz escurrido en una olla, añadir la cantidad de agua indicada para esa variedad y comenzar con el líquido frío.

Luego se lleva a hervor y, apenas comienza a hervir, se baja el fuego al mínimo y se tapa la olla. Durante esta etapa conviene evitar revolver constantemente o levantar la tapa, porque se pierde parte del vapor necesario para completar la cocción.

Una vez absorbida el agua, otro paso puede marcar la diferencia: apagar el fuego y dejar reposar el arroz tapado durante unos minutos antes de separarlo suavemente con un tenedor. Good Food recomienda este reposo para mejorar la textura final.

Agua fría o caliente: cuál conviene usar

No hay una única respuesta. El agua fría funciona perfectamente para muchos arroces preparados por absorción, mientras que otras recetas requieren caldo o agua caliente y también pueden conseguir excelentes resultados.

Incluso existe otro método completamente diferente: cocinar el arroz como si fuera pasta, utilizando abundante agua hirviendo y escurriéndolo cuando alcanza el punto deseado. Esta técnica puede producir granos particularmente separados, aunque modifica ligeramente el sabor y la hidratación.

La clave, entonces, no está solamente en elegir entre agua fría o caliente. Respetar la variedad de arroz, la cantidad de líquido, controlar el fuego y dejarlo reposar al final son factores mucho más determinantes para conseguir una buena textura.