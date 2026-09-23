Fito Páez rompió el silencio sobre su vínculo con Sofía Gala y sorprendió con una frase: “Puede pasar cualquier cosa”

Después de meses de versiones, apariciones juntos y rumores sobre un supuesto romance, Fito Páez finalmente habló de su vínculo con Sofía Gala Castiglione. El músico se refirió al tema durante su paso por Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, y fue contundente al explicar qué relación mantiene con la actriz.

La conversación surgió mientras Páez recordaba distintas etapas de su vida sentimental. Fue entonces cuando Pergolini señaló la particular relación que el artista conserva con algunas de sus exparejas y el rosarino aprovechó para mencionar las versiones que circularon durante este año sobre la hija de Moria Casán.

“Es como el romance que nos armaron con Sofi”, lanzó el músico, según reprodujo PrimiciasYa, y recordó que la actriz tuvo que salir públicamente a dar explicaciones. “Pobre Sofi. Tuvo que salir a explicar todo. Estuvo bien. No la jodan”, agregó.

Fito Páez aclaró qué pasa con Sofía Gala

Pergolini no dejó pasar la respuesta y recordó que durante varios meses Fito y Sofía fueron vistos juntos en diferentes lugares y eventos, algo que alimentó las especulaciones sobre una relación sentimental.

Páez, sin embargo, relativizó esas apariciones y explicó que compartir tiempo y actividades también forma parte de una amistad.

“¿Qué tiene que ver? Un amigo también es eso”, respondió.

Pero cuando parecía que el músico había cerrado definitivamente la puerta a cualquier interpretación romántica, sumó una frase que volvió a instalar la duda: “Solamente amigos. Después, claro, puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”.

Los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala

Las versiones comenzaron a tomar fuerza a principios de 2026. En enero, Páez publicó un afectuoso saludo por el cumpleaños de la actriz y ambos intercambiaron mensajes cariñosos en las redes sociales. Poco después, Sofía compartió un video en el que el músico aparecía dándole un beso en la mejilla.

En marzo volvieron a mostrarse juntos en Rosario y, durante uno de sus conciertos, Fito incluso modificó una estrofa de “Circo Beat” para mencionar a Sofía Gala, gesto que volvió a alimentar las especulaciones.

Meses después surgieron versiones de una supuesta separación. En agosto, LAM informó que ambos se habrían distanciado, aunque poco después Juan Pablo Mirabelli, amigo cercano de Sofía, aseguró que nunca habían sido pareja y definió el vínculo como una amistad.

La propia Sofía también había evitado ponerle un rótulo romántico a la relación. Según recordó Clarín, la actriz explicó que mantienen “un vínculo muy profundo” y que forman parte de “una misma tribu”, pero negó que fueran pareja.

Ahora fue Fito quien decidió hablar. Aunque insistió en que son amigos, su “puede pasar cualquier cosa” volvió a dejar abierta la interpretación sobre un vínculo que, desde comienzos de año, mantiene en vilo al mundo del espectáculo.