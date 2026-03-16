Reparación histórica: inauguraron la primera etapa del gasoducto de Añelo que llevará gas a la meseta

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el presidente de YPF, Horacio Marín, oficializaron este lunes la entrega a la provincia de la primera etapa del gasoducto de la meseta de Añelo. La obra, ejecutada por la petrolera de bandera nacional, permitirá llevar gas natural a unos cuatro barrios de la localidad que funciona como el epicentro de Vaca Muerta.

Durante el acto, en el que también se autorizó el inicio de la segunda etapa del proyecto estratégico, los funcionarios destacaron el profundo impacto social de esta infraestructura que beneficiará de manera directa a unas 500 familias neuquinas.

El mandatario provincial calificó la histórica falta de servicios básicos en la región como una falla estructural severa que su gestión se propuso revertir. Al referirse a la paradoja de vivir sobre los recursos hidrocarburíferos sin contar con ellos, Figueroa aseguró: «Estamos eliminando una de las mayores injusticias de la provincia, no podemos permitir que, en el corazón de Vaca Muerta, de donde sale el gas para todo el país, nuestra gente no tenga gas natural».

En ese sentido, dijo que cuando asumió había más de mil familias sin acceso a la red y valoró el trabajo conjunto: «Hoy tener la posibilidad de decir que acá en Añelo por fin estamos llegando con el gas que se necesita para proveer a todas las familias, es un estricto acto de justicia social«.

Por su parte, el titular de la compañía petrolera, Horacio Marín, explicó el impulso que motivó a la empresa a involucrarse en el proyecto y reconoció: «Nosotros lo hablábamos en YPF y no podíamos entender que en Añelo no había gas, entonces creíamos que teníamos que ayudar, es un deber, un deber moral».

A su turno, el intendente local, Fernando Banderet, celebró el acuerdo formalizado junto al ministro de Energía, Gustavo Medele, y autoridades de Camuzzi Gas del Sur: «Para nosotros un orgullo hoy estar inaugurando realmente esta transformación y garantizándole el gas y la accesibilidad a los vecinos de Añelo, pensando en el desarrollo de lo que se va a venir».

Los detalles del gasoducto de la meseta de Añelo

La flamante infraestructura habilitará el transporte de alrededor de 100.000 metros cúbicos diarios de gas natural, un volumen suficiente para abastecer a más de 2.000 personas y transformar por completo la dinámica diaria de las instituciones del lugar, especialmente durante el invierno.

Según detallaron desde el gobierno, esta primera conexión beneficiará al Instituto de Formación de Añelo, la EPET 23, la Escuela Primaria 368, una extensión del Jardín de Infantes 52, una sala de salud del hospital local y decenas de comercios.

Esta etapa inicial demandó la construcción de dos instalaciones de reducción de presión y el tendido de un gasoducto de 2,5 kilómetros de extensión con cañerías de 6 pulgadas.

De cara al futuro productivo de la región, el proyecto macro contempla una segunda etapa de expansión que sumará otros 14 kilómetros de ducto para llegar hasta las instalaciones ubicadas en Tratayén.

Esta ampliación en la red permitirá cuadruplicar el suministro hacia la zona urbana y dejará habilitado el consumo industrial.

El Gobierno destacó además que la obra fue realizada de manera íntegra por una empresa contratista neuquina, lo que generó más de 200 puestos de trabajo directos tanto en los exigentes trabajos de campo como en los talleres.