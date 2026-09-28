Investigan un homicidio en Cipolletti: un hombre murió tras sufrir un grave traumatismo craneal y hay un detenido

Fiscales, junto a personal policial y del Gabinete de Criminalística trabajaron en la zona donde se investiga la agresión sufrida por la víctima.

El Ministerio Público Fiscal investiga un homicidio ocurrido durante el fin de semana en el barrio Nuevo de Cipolletti. La víctima fue identificada como Jorge Eduardo Benavides Bustos, de 49 años, quien murió en las últimas horas luego de permanecer internado en terapia intensiva tras sufrir un grave traumatismo craneoencefálico.

Según las primeras informaciones reunidas por la investigación, el ataque habría ocurrido el viernes 25 de septiembre, alrededor de las 21:45, en la vía pública. Familiares indicaron que Benavides Bustos había sido golpeado.

Murió tras un grave deterioro neurológico

De acuerdo con la información aportada por el hospital, la víctima ingresó en ambulancia el sábado a las 19. Al momento de la atención presentaba un traumatismo craneoencefálico grave y deterioro del sensorio, por lo que fue conectado a asistencia respiratoria mecánica e ingresado a Terapia Intensiva.

Durante la noche tuvo un deterioro neurológico progresivo y, aproximadamente a las 13 del domingo, los médicos certificaron su “muerte encefálica”.

A partir de la muerte, la investigación quedó encuadrada como homicidio y avanzan distintas medidas para reconstruir lo ocurrido e identificar al responsable.

Cámaras y testimonios para reconstruir el ataque

En el lugar trabajaron el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, la fiscal de turno Alejandra Altamira y la fiscal adjunta Florencia Piantoni. También intervinieron efectivos del Gabinete de Criminalística y de la comisaría 45 del barrio Anai Mapu.

Los investigadores tomaron testimonios a vecinos y testigos y obtuvieron imágenes de cámaras públicas y privadas de la zona. Ese material será analizado para reconstruir la secuencia y determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.

La Fiscalía informó además que hay una persona demorada y bajo investigación, sospechada de haber sido la autora del ataque. Por el momento, no se difundieron detalles sobre su identidad ni sobre la evidencia que la vincula con el hecho.