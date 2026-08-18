Cómo hacer torta haragana de manzana: una receta sencilla para disfrutar en cualquier ocasión
Esta receta de torta haragana de manzana combina fruta fresca en capas con una masa simple que se une en minutos, logrando una textura húmeda y rendidora para el mate.
La repostería casera sumó un nuevo clásico express con la torta haragana de manzana, una propuesta que prescinde de técnicas complejas y aprovecha insumos básicos de la alacena.
Según destacan las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), incorporar frutas de estación en las elaboraciones hogareñas, como esta torta haragana de manzana, permite aprovechar el dulzor natural y la fibra de los alimentos frescos, reduciendo la dependencia de productos ultraprocesados.
Con una base cargada de rodajas finas y una mezcla que se resuelve en un solo bol, esta preparación se consolidó como la solución ideal para quienes buscan una merienda casera, económica y sin vueltas.
Ingredientes para la torta haragana de manzana
La lista combina secos tradicionales con el aporte jugoso de la fruta fresca, permitiendo variantes aptas para distintos requerimientos nutricionales.
- Sustrato frutal: 4 manzanas verdes medianas y el jugo de ½ limón fresco (para evitar la oxidación biológica).
- Estructura y leudado: 1 taza de harina leudante (o premezcla sin TACC / harina de almendras para versión sin gluten).
- Ligantes y medio graso: 100 g de manteca fría cortada en cubos y 2 huevos frescos enteros.
- Sabor y dulzor: 1 taza de azúcar común (o endulzante apto para cocción) y 1 cucharadita colmada de canela molida.
Paso a paso: cómo preparar y hornear la torta haragana de manzana
- Acondicionado de la fruta: lavar bien las cuatro manzanas verdes, pelarlas y cortarlas en rodajas o láminas bien finas. Rociarlas de inmediato con el jugo de medio limón, para preservar su color y potenciar el contraste ácido.
- Armado de la masa express: en un bol amplio, mezclar la harina leudante con el azúcar y la canela molida. Sumar los dos huevos y la manteca fría en cubos, integrando con espátula o tenedor hasta lograr una consistencia rústica y homogénea sin amasar de más.
- Disposición en molde: enmantecar y enharinar una tartera o molde para horno, de unos 22 a 24 centímetros. Distribuir la totalidad de las láminas de manzana en la base, formando un colchón parejo, y espolvorear una pizca extra de canela.
- Volcado y cobertura: verter la preparación cremosa por encima de las manzanas, asegurando que cubra toda la superficie y se cuele entre los espacios de la fruta.
- Cocción y punto exacto: hornear en horno precalentado a 180°C, durante aproximadamente 45 a 50 minutos, hasta que la cubierta se note firme, crocante y con un tono dorado parejo.
- Reposo y servicio: retirar y dejar enfriar por completo antes de desmoldar, para que la humedad de la manzana se asiente sin desarmar la porción. Se puede servir sola, espolvoreada con azúcar impalpable o acompañada por una cucharada de crema o yogur natural.
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