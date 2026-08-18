Cómo hacer torta haragana de manzana: una receta sencilla para disfrutar en cualquier ocasión

La repostería casera sumó un nuevo clásico express con la torta haragana de manzana, una propuesta que prescinde de técnicas complejas y aprovecha insumos básicos de la alacena.

Según destacan las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), incorporar frutas de estación en las elaboraciones hogareñas, como esta torta haragana de manzana, permite aprovechar el dulzor natural y la fibra de los alimentos frescos, reduciendo la dependencia de productos ultraprocesados.

Con una base cargada de rodajas finas y una mezcla que se resuelve en un solo bol, esta preparación se consolidó como la solución ideal para quienes buscan una merienda casera, económica y sin vueltas.

Ingredientes para la torta haragana de manzana

La lista combina secos tradicionales con el aporte jugoso de la fruta fresca, permitiendo variantes aptas para distintos requerimientos nutricionales.

Sustrato frutal: 4 manzanas verdes medianas y el jugo de ½ limón fresco (para evitar la oxidación biológica).

Estructura y leudado: 1 taza de harina leudante (o premezcla sin TACC / harina de almendras para versión sin gluten).

Ligantes y medio graso: 100 g de manteca fría cortada en cubos y 2 huevos frescos enteros.

Sabor y dulzor: 1 taza de azúcar común (o endulzante apto para cocción) y 1 cucharadita colmada de canela molida.

Paso a paso: cómo preparar y hornear la torta haragana de manzana