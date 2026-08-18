Más de 70 nuevos habitantes por día: Neuquén sumó 13.000 residentes en lo que va del 2026

La provincia de Neuquén reafirma su condición de principal polo de atracción del país. Durante el primer semestre de 2026, 13.147 personas provenientes de otros puntos de la Argentina realizaron el cambio de domicilio hacia suelo neuquino. La cifra equivale a un promedio diario de 72 nuevos residentes por día instalándose en la provincia, marcando un ritmo de crecimiento poblacional que cuadruplica la media nacional.

Los datos, suministrados por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y procesados por la Dirección Provincial de Registros Civiles, confirman la aceleración del fenómeno: en apenas seis meses se alcanzó el 62,3% del total registrado en todo 2025 (cuando ingresaron 21.091 personas).

El movimiento migratorio encuentra su motor directo en el desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta y la expectativa de empleo que genera en el Alto Valle y la cuenca neuquina.

El ranking de procedencia: de dónde llegan los nuevos neuquinos

La migración interna hacia la provincia mantiene un marcado sesgo regional y de grandes centros urbanos. El mapa de origen de los primeros seis meses del año se distribuye de la siguiente manera:

Río Negro: 2.160 trámites de cambio de domicilio.

2.160 trámites de cambio de domicilio. Buenos Aires: 1.965 trámites.

1.965 trámites. Mendoza: 1.419 trámites.

1.419 trámites. Chubut: 1.169 trámites.

1.169 trámites. Salta: 1.125 trámites.

Esta dinámica no es nueva: según el Censo 2022, Neuquén fue la segunda provincia con mayor expansión del país entre 2010 y 2022, sumando más de 175.000 habitantes (+32%) en ese lapso.

La advertencia del Gobierno: «Venir a Neuquén sin trabajo es un problema»

El desembarco constante de familias supone un desafío crítico sobre la infraestructura pública. Frente a este escenario, el gobernador Rolando Figueroa marcó una premisa clara sobre el esquema de empleo y servicios: los neuquinos nativos o radicados con años de residencia son la prioridad absoluta en contrataciones y programas estatales.

«La provincia está abierta a quienes vienen a aportar, pero el crecimiento debe ser ordenado. Hoy los neuquinos tienen prioridad en puestos de trabajo y capacitaciones. Por eso, venir a Neuquén sin trabajo es un problema», remarcaron desde el Ejecutivo provincial.

Para contener el impacto del crecimiento, que demanda, por ejemplo, 160 aulas nuevas por año solo para absorber a los 4.000 niños que ingresan anualmente, la Provincia desplegó una planificación estratégica con horizonte al 2030 destinada a revertir un déficit de infraestructura estimado en 4.000 millones de dólares.

El esquema de inversiones públicas y de articulación con las operadoras de Vaca Muerta abarca frentes clave: