Santa Cruz amplía su mapa minero con el inicio de las perforaciones en el proyecto Falcon

El Macizo del Deseado, una de las zonas con mayor tradición y riqueza geológica de la provincia de Santa Cruz, vuelve a ser el centro de atención de la minería regional. En esta oportunidad, las autoridades de la Secretaría de Minería se hicieron presente para presenciar un hito fundamental en la reactivación exploratoria de la región: el inicio formal de las tareas de perforación del proyecto Falcon.

La iniciativa es llevada adelante por la firma Cerrado Gold a través de su subsidiaria local, Minera Don Nicolás. Con este paso, la compañía ratifica su compromiso con la búsqueda de nuevos recursos y la ampliación de sus operaciones dentro del territorio santacruceño.

El proyecto Falcon abarca una extensión aproximada de 20.026 hectáreas dentro del Macizo del Deseado. Su ubicación resulta sumamente estratégica, ya que se sitúa en las inmediaciones de las operaciones de lixiviación en pilas de Las Calandrias, lo que abre importantes expectativas tanto técnicas como logísticas.

Esta formación geológica ocupa el sector noreste y centro-este de la provincia santacruceña, extendiéndose hacia la costa atlántica y abarcando una vasta meseta semidesértica. Es una de las regiones mineras más importantes del país, reconocida históricamente por sus yacimientos de oro y plata, donde operan distintos distritos productivos y plantas de procesamiento como Las Calandrias.

Esta cercanía geográfica con la infraestructura minera ya existente representa una ventaja sustancial para la empresa. De obtenerse resultados positivos en la exploración, se podrán evaluar alternativas de desarrollo mucho más ágiles y eficientes, optimizando las inversiones a futuro.

La campaña de exploración que acaba de ponerse en marcha contempla un riguroso programa de 5.000 metros de perforación. El objetivo principal de estos trabajos es investigar a fondo la mineralización del área y evaluar de manera precisa el volumen de los recursos que alberga el subsuelo.

Desde el gobierno provincial destacaron que el desarrollo de nuevas campañas de exploración es vital para Santa Cruz. Mantener activa la búsqueda de minerales permite ampliar el mapa de recursos de la provincia y generar condiciones propicias para atraer nuevos capitales e inversiones productivas.

Durante la jornada de inicio, los representantes de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, enfatizaron su rol institucional. Señalaron que impulsar la minería va de la mano de una rigurosa fiscalización y control para garantizar que toda actividad cumpla con la normativa ambiental y legal vigente.

Con el arranque de los trabajos en el proyecto Falcon, la provincia de Santa Cruz reafirma su rumbo hacia el fortalecimiento de la matriz minera. El objetivo final apunta a generar empleo, fomentar el desarrollo de proveedores locales y seguir contribuyendo de manera sólida al crecimiento económico de toda la comunidad.