El intendente de San Patricio del Chañar se descompensó y está internado: qué se sabe

El intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez, sufrió una descompensación este sábado. Luego de ser estabilizado en el hospital de la localidad, fue trasladado a una clínica privada donde permanece internado «bajo seguimiento médico y a la espera de las indicaciones correspondientes» para su recuperación.

Según informaron desde el municipio, el jefe comunal mantiene «contacto con su familia y con los integrantes de su gabinete», incluso «siguiendo los asuntos vinculados a la gestión municipal«.

«Desde la intendencia queremos llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas de San Patricio del Chañar y a toda la comunidad de la región».

El gobierno municipal agradeció «las muestras de afecto recibidas» y destacó que la comuna sigue funcionando con «normalidad», garantizando «la continuidad institucional y de los servicios municipales».

Si bien las causas del inconveniente de salud que afectó a Núñez no fueron precisadas, se informó que después de ser estabilizado en el hospital local, el intendente fue derivado a una clínica privada de la ciudad de Neuquén.

El mandatario «permanece bajo seguimiento médico y a la espera de las indicaciones correspondientes para su recuperación«, se indicó.

La intendencia, luego de agradecer la atención recibida en el hospital Alicia Cruz de San Patricio del Chañar, aclaró que cualquier novedad será «comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales» de la municipalidad, con el objetivo de «evitar especulaciones o información inexacta».

La intendenta de Catriel sufrió una caída y permanece internada

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, sufrió el domingo por la tarde noche una fuerte caída en su casa mientras realizaba tareas de reparaciones domésticas. Habría caído de una escalera, lo que provocó heridas complicadas.

Ante la gravedad del episodio, la jefa comunal fue trasladada a la Cliníca Juan Domingo Perón de la ciudad.

Según indicó su equipo de prensa a Diario RÍO NEGRO, en primera instancia Salzotto presentaba algunas fisuras en sus costillas y ahora permanece «internada para controlar un golpe en la zona toraxica» para descartar alguna complicación de índole cardíaca o pulmonar.

Además, indicaron que se va a analizar su evolución durante la mañana de este lunes. «Probablemente le daría el alta en cualquier momento, pero debería hacer reposo», explicaron.