Santa Cruz salió a posicionarse en Canadá como destino clave para inversiones energéticas y mineras

La provincia presentó en Alberta su potencial productivo ante empresarios y funcionarios, destacando la baja de regalías, nuevos proyectos y oportunidades de desarrollo.

Santa Cruz avanzó en su estrategia de inserción internacional con una presentación institucional en la provincia de Alberta, donde expuso ante empresarios y funcionarios del sector energético y minero las oportunidades de inversión que ofrece el territorio provincial.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Gobierno local y formó parte de una agenda oficial orientada a posicionar a la provincia como un destino confiable para el desarrollo productivo, en un contexto global donde la competencia por atraer capitales es cada vez más intensa.

Durante la actividad, el gobernador de la provincia Claudio Vidal remarcó el valor estratégico de estos espacios para generar vínculos internacionales y fortalecer la confianza de potenciales inversores. En ese marco, subrayó la importancia de mostrar de manera directa el rumbo productivo de la provincia.

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el peso específico que tiene Santa Cruz dentro de la minería argentina. Actualmente, la provincia genera cerca del 50% de las exportaciones de oro y plata del país, consolidándose como un actor clave en el desarrollo del sector a nivel nacional.

En paralelo, se destacó el potencial aún no explotado en materia de recursos, lo que abre un escenario de oportunidades para nuevos proyectos de inversión, tanto en exploración como en producción a gran escala.

En el plano energético, la exposición puso especial énfasis en el desarrollo de Palermo Aike, considerado uno de los proyectos más relevantes para ampliar la matriz energética. Desde el Gobierno provincial se lo presentó como una oportunidad concreta con capacidad de abastecer de energía a la Argentina y a la región durante las próximas décadas.

Además de los recursos naturales, se hizo hincapié en las condiciones estructurales que ofrece Santa Cruz para el desarrollo productivo, entre ellas la disponibilidad de infraestructura, energía, capacidad logística y mano de obra calificada, factores clave para garantizar la viabilidad de inversiones a largo plazo.

En cuanto a las políticas públicas, se destacaron medidas orientadas a mejorar el clima de negocios, como la baja de regalías y el avance en nuevas licitaciones de áreas. A su vez, se mencionó la creación de un parque industrial en la zona de La Esperanza, pensado para acompañar el crecimiento de nuevos emprendimientos.

La agenda en Canadá incluyó también una visita al Southern Alberta Institute of Technology, donde la comitiva analizó modelos de formación técnica vinculados al sector energético, con el objetivo de evaluar su implementación en Santa Cruz y fortalecer la capacitación de la mano de obra local.

En ese sentido, se planteó la necesidad de articular políticas que integren educación, producción y empleo, en línea con un modelo de desarrollo que permita transformar los recursos naturales en oportunidades concretas para la población.

Finalmente, desde el Gobierno provincial destacaron que esta gira internacional forma parte de una estrategia integral destinada a consolidar vínculos, atraer inversiones y promover un crecimiento sostenible, con impacto directo en la generación de empleo y el desarrollo económico de Santa Cruz.