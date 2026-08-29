Se duplicó la producción de yeso en Río Negro: superó las 466.000 toneladas registradas

La recuperación se produjo luego de un año caracterizado por una contracción de la actividad. Foto: Gobierno de Río Negro.

La actividad yesera de Río Negro registró una fuerte recuperación durante 2025, con un marcado incremento en la extracción, el procesamiento y la comercialización del mineral, de acuerdo con los últimos datos consolidados por el Departamento de Producción y Estadística de la Secretaría de Minería provincial.

La extracción bruta de yeso alcanzó las 466.652 toneladas en 2025, más del doble de las 225.108 toneladas registradas en 2024. La recuperación se produjo luego de un año caracterizado por una contracción de la actividad, vinculada principalmente con la caída de la construcción, uno de los principales destinos del mineral, indicó el Gobierno provincial mediante un comunicado oficial.

El crecimiento también se trasladó a las etapas posteriores de la cadena. La producción procesada llegó a 502.875 toneladas, lo que representó un aumento interanual del 38,1%, mientras que la comercialización alcanzó las 501.062 toneladas, con una suba del 15,5% respecto de 2024.

Controles sobre la actividad yesera

En paralelo, la Provincia reforzó los controles sobre la actividad. Esta semana, personal de los departamentos de Producción y Estadística e Inspección y Fiscalización realizó una inspección de rutina en una cantera de yeso perteneciente a Minera J.C. Pierucci e Hijos, con el objetivo de verificar los niveles de producción y las condiciones de explotación.

Durante el operativo, los técnicos provinciales presenciaron una voladura programada, utilizada para fracturar de manera controlada la roca y reducir su tamaño antes de las etapas posteriores de procesamiento y comercialización.

Este tipo de procedimiento se realiza aproximadamente cada dos meses y es comunicado previamente a Defensa Civil, Bomberos y a las empresas que desarrollan actividades en la zona de Barda Norte, de acuerdo con los requisitos establecidos.

La Provincia realizó una inspección de rutina en una cantera de yeso perteneciente a Minera J.C. Pierucci e Hijos. Foto: Gobierno de Río Negro.

El secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, señaló que el crecimiento productivo debe estar acompañado por una presencia permanente del Estado provincial.

«El aumento de la producción muestra el potencial que tiene la minería rionegrina, y nuestro desafío es acompañar ese desarrollo con controles, información y reglas claras para que la actividad crezca de manera ordenada y genere más valor en Río Negro», indicó.

Actualmente, Río Negro cuenta con 17 canteras de yeso registradas y tres plantas de procesamiento. Durante 2025, dos de esas canteras registraron actividad productiva.

La infraestructura disponible permite que parte del mineral sea procesado dentro de la provincia mediante distintas etapas, entre ellas clasificación, trituración, molienda, calcinación y embolsado, antes de su llegada al mercado.

Buenos Aires y La Pampa concentran los envíos desde la provincia

La mayor parte del yeso comercializado durante 2025 tuvo como destino el mercado interno. Buenos Aires concentró el 57% de los envíos, mientras que La Pampa representó el 37%. También se registraron despachos hacia Neuquén, Chubut y distintos puntos de Río Negro.

El yeso cuenta con múltiples aplicaciones, aunque su principal mercado es la industria de la construcción. El mineral se utiliza para la fabricación de placas, revoques y cemento, además de contar con usos vinculados con la actividad agropecuaria y otros sectores industriales.

Desde Provincia se expresó que la recuperación de la producción, junto con la capacidad de procesamiento instalada y el seguimiento de las explotaciones, marca una nueva etapa para la actividad yesera provincial. El objetivo oficial es consolidar una minería con mayor producción y agregado de valor, acompañada por controles sobre la explotación de los recursos.