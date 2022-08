Segmentación: hasta un 22% de los hogares de la región podrían tener quitas de subsidios de luz

El nuevo titular del ministerio de Economía, Sergio Massa, anunció que se establecerán «nuevos límites» para el consumo subsidiadio de energía: “se va a subsidiar a los hogares en hasta 400 kWh de consumo”, adelantó. En la región el consumo promedio mensual no supera los 250 kWh. Sin embargo, según la época del año, hasta un 28% de los hogares lo excede por falta de acceso al gas y podría tener recortes en sus subsidios.

La distribuidora de Neuquén Capital, CALF informó que el promedio mensual de consumo de todos los usuarios residenciales en la ciudad es de 225 kWh. Respecto al límite establecido, desde la prestadora detallaron que si son 400 kWh bimestrales, como se suele cobrar el servicio, «es decir 200 kWh por mes, el subsidio alcanza al 63% de los usuarios residenciales«.

En tanto si los 400 kWh son mensuales como se espera que confirme Massa esta semana, «el beneficio alcanza al 88% de los usuarios residenciales de CALF». Es decir que un 22% de los usuarios residenciales de la ciudad de Neuquén tendrían un recorte de subsidios y por ende un alza en el monto que abonan por el servicio eléctrico.

En cuanto a Edersa, la principal distribuidora de Río Negro, el consumo promedio de los usuarios residenciales es de 390 kWh por bimestre. Por ende, el consumo mensual está en el orden de los 195 kWh. La prestadora abarca un aproximado de 220.000 usuarios residenciales, según informaron.

Respecto a EPEN, la distribuidora estatal encargada del servicio en municipios y comisiones de fomento del interior de Neuquén, comprende un total de 84.163 usuarios según el último detalle de junio. En promedio, el consumo mensual alcanzó los 239 kWh, el más alto de las tres empresas consultadas.

Del total de usuarios de la prestadora en junio unos 12.097 superaron los 400kWh de consumo mensual, lo que representa un 14% del total y enfrentarían una quita de subsidios. El 86% no supera ese consumo mensual.

La distribuidora presentó una distinción entre los usuarios de la zona Confluencia y la cordillerana. En Centenario, localidad de la zona Confluencia, un porcentaje mucho mayor superó los 400 kWh en enero: 3.738 usuarios de 13.138. Es decir, un 28% de los usuarios consumieron más de 400 kWh en verano. En junio ese porcentaje disminuyó a 17%.

En tanto la zona cordillerana, en particular en la localidad de San Martín de los Andes, en enero tuvieron un total de 12.951 usuarios. De estos, un 12% superó los 400kWh de consumo mensual. Con el inicio del invierno en junio el porcentaje ascendió al 15%.

En la provincia de Neuquén tanto CALF como EPEN tienen más de un 80% de usuarios que no superan los 400kWh. Según informó Infobae en contacto con fuentes del ministerio, los usuarios que superen ese tope comenzarán a pagar la tarifa plena solo por los consumos incrementales. Por ejemplo, si se consumen 500 kWh se paga tarifa plena solo por los 100 kWh que se ubican por sobre el tope de los 400.

Tarifa social y beneficios regionales: qué sucederá

Según dejaron ver en un documento difundido desde el ministerio de Economía, la tarifa social no sería tocada: «Con el ahorro de agua y energía, y el ordenamiento del sistema de distribución de subsidios, protegiendo la tarifa social, el Estado se ahorrará 500.000 millones de pesos al año». Por ende, la tarifa social quedaría por fuera del límite establecido para el consumo.

Sin embargo, fuentes oficiales de CALF explicaron que «dependerá de las declaraciones juradas (el RASE). No se sabe cómo juega la tarifa social, si sigue con el esquema de subsidios».

A principio de año la distribuidora, la municipalidad de Neuquén y el gobierno de la provincia habían establecido un acuerdo para subsidiar una parte de la factura de CALF durante el invierno, a partir de la facturación de abril. El beneficio es destinado a sectores vulnerables que no cuenten con acceso a la red de gas domiciliaria y se calefaccionan con electricidad.

En cuanto al EPEN, otorgan un beneficio en forma de subsidio a la tarifa energética en localidades

«que no tienen distribución de gas por red o que sí la tienen pero existen zonas o barrios en donde dicha red no llega. Los municipios firman actas con el EPEN para indicar qué sectores no tienen red de gas», detallaron.

Sin embargo, aún no hay información respecto a qué sucederá cuando estos usuarios superen los 400 kWh de consumo mensual.

Por su parte, desde Edersa estimaron que «la tarifa social no se va a caer«, pero que aún no tienen información oficial.