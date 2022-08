Cuánta electricidad hay que consumir para no perder el subsidio

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció que los consumos residenciales superiores a los 400 kilovatios hora (kWh) por mes dejarán de recibir el beneficio de los subsidios. Aunque no está claro si la penalidad será sobre el excedente de ese umbral o sobre el total, hay varias estrategias para no llegar al tope, además de condicionantes que serán fatales.

Hay 4.000.000 de usuarios hogareños del servicio de electricidad que no pidieron el mantenimiento del subsidio en el trámite online que organizó la secretaría de Energía de la Nación, dijo Massa. Lo que no está claro es si se trata de familias que no hicieron el trámite porque sus ingresos no les permitirían mantener el beneficio o gente que no supo llenar el formulario o no tuvo posibilidades técnicas de hacerlo.

En principio, un consumo de 400 kWh en un mes es alto respecto de la media de la región y del país. Como la estadística (que según Umberto Eco, es la ciencia según la cual si una persona come dos pollos y otra ninguno, se deduce que cada una se ha comido un pollo) a veces engaña, hay particularidades que seguramente generarán reclamos:

• Departamentos que se construyeron sin gas natural por redes, donde el calor proviene de la electricidad: radiadores, cocinas, hornos. En la zona cordillerana de nuestra región, por caso, Camuzzi anunció que no dará gas a nuevas construcciones por la restricción en el sistema de transporte.

• Viviendas multifamiliares, con varias casas pero un solo medidor. Suelen ser (no siempre) barrios de sectores de menores recursos, que en un mismo terreno van sumando construcciones para las nuevas generaciones. Para el sistema, es un usuario residencial con la demanda desbocada.

• Sistemas autosuficientes o altamente eficientes. Los que colocaron paneles solares y pueden suplir parte de la demanda externa de electricidad o los que tienen artefactos altamente eficientes en su consumo gastan menos que los que no tienen acceso a estas soluciones, que requieren de una gran inversión inicial. Se trata de familias de alto poder adquisitivo.

Hay otro punto clave: el subsidio es sobre el precio mayorista de la electricidad, que en general es el 30% del valor final de la energía.

¿Dónde lo leo?

Las facturas de Edersa, CALF, EPEN, CEB y las cooperativas de Río Colorado, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala son claras: el consumo está bien identificado. No todas las facturas corresponden a mediciones mensuales; cuando se trata de bimestrales, basta con dividir por dos ese total.

La unidad de medida (kilovatio por hora) es la potencia extendida en el tiempo. Por ejemplo, una lámpara de 10 vatios encendida una hora consumirá 10 Wh o 0,01 kWh; y se estima que una heladera con freezer de una potencia de 200 vatios consumirá 90 Wh o 0,09 kWh por hora porque el motor funciona con un termostato: por día serán 2,14 kWh y por mes, casi 65.

Todo lo que sea fuente de calor y no de luz tiene una demanda mucho mayor: estufas, radiadores y hornos que funcionan a electricidad, además de la plancha o el microondas.