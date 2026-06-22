Sidersa emitió obligaciones negociables por US$ 50 millones para financiar el único proyecto siderúrgico dentro del RIGI

La empresa en soluciones de acero, Sidersa, emitió obligaciones negociables (ON) simples Clase II por un monto de 50 millones de dólares, con vencimiento a los 36 meses. De esta manera, la firma podrá avanzar en el desarrollo del único proyecto siderúrgico aprobado por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Se trata del proyecto Sidersa+, una planta ubicada en San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos Aires) cuyo inicio de su puesta en producción se estima para 2028. El inicio de su construcción fue anunciado a mediados de 2025, y la inversión que requerirá se estima en 300 millones de dólares.

Según informó la empresa, la emisión de ON cuenta con tasa fija licitada, interés semestral y una calificación A+ (Fix SCR). Con esta acción logró alcanzar una oferta total de 68,7 millones de dólares a través de casi 1.900 órdenes (2,2 veces sobresuscripta con respecto al monto ofertado) con una tasa de corte de 7,5% y vencimiento al 19 de junio de 2029, lo que mejora su perfil de vencimientos de deuda en función de sus proyectos de desarrollo productivo.

«Este hecho representa un nuevo hito en la historia de la compañía, luego de la exitosa primera emisión de ON que había realizado en diciembre de 2024, ya que consolida su posición con una nueva oferta en el mercado de valores como una oportunidad de inversión para impulsar el financiamiento de su crecimiento constante», se indicó desde la empresa.

El complejo industrial también se encuentra en proceso para ser incluido en el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE) de la provincia de Buenos Aires y está comprendido por la adhesión al RIGI por parte de la Municipalidad de San Nicolás.

El complejo industrial prevé incorporar tecnología de última generación que, por sus características, la convertirá en una planta única en América Latina, se destacó desde Sidersa. Esto debido a sus altos estándares de calidad y eficiencia, además de su tecnología de cuidado ambiental, que incluye reciclado de chatarra, integración de producción y ahorro de energía.

Sidersa cuenta con una actividad de 70 años y abastece a más de 2.000 clientes desde su complejo industrial en San Nicolás de los Arroyos, el cual destaca como uno de los más modernos de América Latina.

También aporta a la generación de energía solar mediante sus parques ubicados en Ullum (San Juan) que producen siete veces más energía eléctrica que la que consume la compañía. Esto permite a Sidersa colaborar con la reducción del uso de combustibles fósiles en el sistema eléctrico y la disminución en la huella de carbono del país.