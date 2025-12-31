Río Negro comenzó con la emisión de las primeras etiquetas de eficiencia energética

Recientemente, el Gobierno de Río Negro emitió el primer lote de Etiquetas de Eficiencia Energética para 8 viviendas que superaron la auditoría, en cinco localidades, para promover el uso responsable de la energía. La emisión del primer lote de Etiquetas de Eficiencia Energética para Viviendas, que completaron el proceso de auditoría correspondiente, se pudo concretar mediante una política pública impulsada y coordinada por la Secretaría de Energía y Ambiente.

Las etiquetas fueron entregadas a la Agencia de Recaudación Tributaria (ART), organismo que continuará con las gestiones administrativas necesarias para la aplicación de la bonificación, según la letra asignada a cada vivienda. En esta primera emisión fueron etiquetadas 8 viviendas ubicadas en: General Roca, Fernández Oro, San Carlos de Bariloche, Dina Huapi y Viedma.

Las calificaciones obtenidas se distribuyen en las letras B, C, D, E y F, con predominio de la letra C (3 de las 8 viviendas). Desde el equipo técnico provincial indicaron que este avance se enmarca en una prueba piloto financiada por la Secretaría de Energía y Ambiente, orientada a impulsar la eficiencia energética y el uso responsable de la energía en el sector residencial.

Además, se informó que este primer lote forma parte de un grupo de 30 viviendas cuyas etiquetas están siendo analizadas por un auditor externo, tal como establece la normativa nacional. La etiqueta de eficiencia energética permite conocer el desempeño energético de una vivienda, identificar oportunidades de mejora y acompañar decisiones que impactan en el confort del hogar y el consumo, con beneficios asociados a la política de bonificación según la categoría obtenida.

Diagnósticos energéticos

Entre los trabajos que realiza la Secretaría de Energía y Ambiente, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se realizó un diagnóstico energético en la empresa frutícola Polano S.A., ubicada en Villa Regina. La iniciativa forma parte de un programa provincial orientado a identificar oportunidades de mejora en el uso eficiente y racional de la energía en empresas de la región.

El diagnóstico tuvo como finalidad relevar los consumos energéticos actuales, analizar las principales variables que inciden en la demanda y detectar posibles medidas de optimización que permitan reducir costos, mejorar la eficiencia productiva y avanzar hacia esquemas de trabajo más sostenibles.

Como parte del diagnóstico, se realizó una visita técnica a las instalaciones de la empresa, donde especialistas del INTI iniciaron el relevamiento energético. Este trabajo permitirá conocer en profundidad cómo se distribuye el consumo eléctrico y térmico en los distintos procesos productivos, identificar ineficiencias y proponer medidas concretas de mejora.

Este tipo de trabajos aportan información técnica clave para planificar acciones de ahorro energético, reducir consumos innecesarios y optimizar el desempeño operativo. Al mismo tiempo, contribuyen a fortalecer la competitividad de las empresas, especialmente en sectores intensivos en energía como el agroindustrial.