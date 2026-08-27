¿Por qué se celebra hoy, 27 de agosto, el Día de la Radio en Argentina? De los «locos de la azotea» a su reversión con el streaming

Este jueves 27 de agosto de 2026 la Argentina celebra el Día de la Radio, una efeméride que rinde tributo al medio de comunicación más dinámico, federal y cercano de la historia nacional. En un país de distancias inmensas, las ondas radiales construyeron durante más de un siglo la compañía diaria de generaciones en grandes ciudades, parajes rurales y comunidades cordilleranas.

Su capacidad para cruzar fronteras sin perder la inmediatez explica por qué la radio no solo sobrevivió al avance de la televisión e internet, sino que encontró en el formato digital y el streaming un nuevo impulso para seguir presente en la cotidianeidad.

La hazaña de «Los Locos de la Azotea»: el origen del mito

La historia de la radiodifusión argentina nació la noche del 27 de agosto de 1920. Desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, el médico Enrique Telémaco Susini junto a sus colaboradores César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica montaron un transmisor de baja potencia alimentado con equipos traídos de la Primera Guerra Mundial.

Aquella emisión pionera de la ópera Parsifal, de Richard Wagner, convirtió a la Argentina en el primer país del mundo en realizar una transmisión radial regular y abierta al público. La gesta bautizó a sus protagonistas como «Los Locos de la Azotea» y dio inicio formal a la era dorada de la comunicación masiva en el país.

A lo largo de 106 años, la radio mutó en múltiples formatos que acompañan la identidad colectiva: los recordados radioteatros, los boletines informativos al instante, la pasión del fútbol de domingo, los clásicos magazines de la mañana y los espacios de divulgación cultural.

Hoy, la convergencia digital permite que la radio no solo se escuche, sino que también se vea. La suma de cámaras en estudio, transmisiones por plataformas de video y formatos bajo demanda adaptaron el lenguaje de la voz a las nuevas generaciones sin resignar su valor central: la palabra, el dinamismo y la complicidad con el oyente.

RÍO NEGRO RADIO: la grilla para informarte y acompañarte todo el día

Sumándose a esta jornada festiva para la radiodifusión, RÍO NEGRO RADIO mantiene encendida la pantalla y el dial con una programación pensada para reflejar la actualidad provincial y regional minuto a minuto: