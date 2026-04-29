Tettamanti proyecta un giro en el transporte de gas: GNL para cubrir el pico invernal y alivio de infraestructura en 2027

El optimismo respecto a la Cuenca Neuquina se sustentó en datos concretos. Foto gentileza.

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, brindó definiciones clave sobre el futuro de la matriz energética argentina durante su intervención en el ciclo «Energía y Minería: análisis estratégico, innovación y oportunidades de inversión».

En un mensaje directo al sector privado, la funcionaria subrayó que la coherencia en las políticas de libre mercado es la única garantía para captar los capitales de largo plazo que requiere el desarrollo masivo de los recursos no convencionales.

El mercado de combustibles y la «no intervención»

Respecto a las recientes dinámicas en los surtidores y la relación entre refinadores y productores, Tettamanti fue tajante: el Gobierno no participa de esas decisiones. «Fue una autorregulación a la que llegaron de común acuerdo las empresas privadas», explicó, marcando un contraste con gestiones anteriores.

Para la secretaria, la intervención estatal es el inicio de una «cadena de malas noticias» que termina en la pérdida de puestos de trabajo. «No frenamos exportaciones ni controlamos precios. Estamos dejando que los mercados se autorregulen para recuperar la confianza y el crédito«, aseguró.

El optimismo respecto a la Cuenca Neuquina se sustentó en datos concretos. Tettamanti afirmó que Argentina alcanzará este año el millón de barriles diarios de petróleo, aclarando que no se trata de una estimación, sino del resultado de inversiones que ya están en ejecución.

Eficiencia privada: «El privado siempre busca mayor productividad porque es lo que le da ganancia. Nosotros no nos metemos ahí», señaló.

Ventana de oportunidad: La funcionaria calificó como un «pecado enorme» no aprovechar los recursos de Vaca Muerta en el contexto de la transición energética global.

RIGI: Un marco de confianza

La funcionaria defendió la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como la herramienta necesaria para garantizar previsibilidad en proyectos donde el capital se recupera en el largo plazo.

«Es un marco legal confiable para decirle a los inversores que vengan», indicó, resaltando que el desarrollo del sector genera un efecto «derrame» que beneficia a toda la economía nacional y no solo a las provincias productoras.

Al abordar la logística para los meses de mayor consumo, Tettamanti reconoció que Argentina todavía corre «un paso atrás» de la infraestructura necesaria, aunque destacó que la ampliación del Gasoducto Perito Moreno por parte de TGS sumará 14 millones de m³ diarios de capacidad de transporte el próximo año.

Sobre la importación de gas natural licuado (GNL), justificó la permanencia de Enarsa durante esta temporada: «Por la imprevisibilidad de la guerra nos pareció prudente mantener este año el rol de la empresa estatal para tener una herramienta de control sobre el precio de venta».

Sin embargo, aclaró que el esquema ha cambiado para trasladar el riesgo al sector privado: Las empresas deben manifestar su intención de compra vía MEGSA.

Deben asumir compromisos de Take or Pay. La señal de precios está funcionando: «Algunas industrias prefieren pasarse a combustibles alternativos frente al costo del GNL; eso es eficiencia», concluyó.