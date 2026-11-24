Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) firmó un convenio con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) para evaluar la presencia de Tierras Raras en el yacimiento. El acuerdo permitirá muestrear los acopios de estéril, lodo y ceniza en busca de minerales estratégicos de alta demanda global. Además, el convenio incluye la instalación de sismógrafos. Cómo continúan los trabajos después del descarrilamiento.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es una empresa pública argentina radicada en Río Turbio, Provincia de Santa Cruz, responsable de la explotación del Yacimiento Carbonífero. El objetivo de la misma es la generación de energía y la explotación, transporte y comercialización del carbón.

Las instalaciones de YCRT comprenden la Central Termoeléctrica a Carbón de Río Turbio en proceso de terminación, el yacimiento carbonífero de Río Turbio y el complejo ferroportuario utilizado para trasladar el carbón al puerto de Punta Loyola, Río Gallegos.

El interventor de la empresa estatal, Pablo Gordillo, dialogó con LU 14 Radio Provincia sobre los alcances de este relevamiento técnica y explicó que, con el nuevo frente de exploración, se apunta a realizar un muestreo riguroso sobre los acopios de estéril, lodo y ceniza acumulados.

“Hemos firmado un convenio con SEGEMAR para el primer momento y verificación de posible presencia y potencial de ley minera respecto de Tierras Raras, principalmente en nuestras escombreras, donde tenemos acopiados estéril, lodo y ceniza”, detalló.

Esta línea de investigación parte de antecedentes concretos: estudios previos realizados junto al INTI e iniciativas de empresas interesadas en reutilizar las cenizas en la industria del cemento arrojaron en laboratorio trazas mínimas de minerales vinculados al desarrollo tecnológico —como selenio y vanadio—, aunque hasta ahora sin muestreos sistemáticos.

“A todo este tipo de minerales los alcanzan ciertas regulaciones porque están ligados a cuestiones de defensa, como también al uranio, así que por eso nos han pedido total seriedad y que el trabajo lo coordine principalmente el SEGEMAR”, precisó.

Aclaró que se trata de una instancia “netamente exploratoria y de verificación de presencia de posible buena ley para luego sí avanzar en una etapa de explotación”, y subrayó que cualquier definición posterior quedará en manos del Gobierno Nacional, incluyendo la articulación con eventuales actores productivos.

En paralelo, el convenio contempla el desembarco de técnicos del SEGEMAR para concretar una deuda pendiente con la provincia: la instalación de sismógrafos y un relevamiento geológico preventivo en la zona de operaciones.

El avance de YCRT sobre este frente adquiere relevancia porque las tierras raras constituyen insumos críticos con una creciente demanda en el mercado internacional, impulsada por la transición energética y el desarrollo tecnológico.

Estos elementos resultan indispensables para fabricar imanes de alto rendimiento utilizados en turbinas eólicas y motores de vehículos eléctricos, además de baterías, telecomunicaciones, fibra óptica, satélites, refinación de hidrocarburos e industria aeroespacial y de defensa.

Para la empresa estatal, confirmar concentraciones económicamente viables en sus propios pasivos ambientales —como cenizas y estériles— abriría una vía concreta para agregar valor, generar ingresos genuinos y fortalecer su sustentabilidad productiva sin depender exclusivamente de la extracción tradicional de carbón.

De la logística ferroviaria hacia Punta Loyola tras el descarrilamiento, informó que la locomotora que semanas atrás descarriló ya inició etapa de pruebas para retomar el movimiento de carbón en las próximas semanas, mientras la intervención renegocia la no aplicación de penalidades ante el vencimiento de dos compromisos de embarque.

Más allá de la coyuntura, planteó la necesidad de proyectar el potencial integral del complejo más allá de las discusiones coyunturales, destacando que YCRT reúne cuatro unidades estratégicas —puerto, ferrocarril, generación de energía y mina—, a las que se suman nuevas alternativas de desarrollo analizadas junto al Gobierno Nacional.

Si bien reconoció que la falta de inversión operativa está atada al eventual ingreso de capital privado, destacó el ordenamiento interno alcanzado para reducir mes a mes el déficit de la empresa.

“Estamos ordenando muchísimas cuestiones para que, de darse esa posibilidad, pueda venir capital privado y, si no se da, tener una empresa que pueda seguir reduciendo su déficit y generar otras alternativas, como la posibilidad de explotar tierras raras, mejorar el potencial del carbón a través de una industrialización o incorporar el gas en la generación a futuro”, sostuvo, remarcando que estos desafíos deben abordarse con transparencia y rigor técnico.