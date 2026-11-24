Durante años, la máscara de pestañas negra fue un imprescindible en cualquier rutina de maquillaje. Sin embargo, las nuevas tendencias de belleza proponen alternativas que permiten definir los ojos sin generar contrastes demasiado intensos.

Según publicó Vía País, la maquilladora Elena Gámez recomienda apostar por la máscara de pestañas de color burdeos o bordó, una tonalidad que permite realzar la mirada con un acabado más delicado.

Este color, tradicionalmente asociado con los labiales, comienza a ganar espacio en el maquillaje de ojos gracias a su versatilidad y elegancia.

Por qué la máscara de pestañas bordó favorece la mirada

A diferencia del negro intenso, los pigmentos rojizos y violáceos ofrecen una definición más suave, especialmente cuando se busca un maquillaje natural para utilizar durante el día.

Además, el bordó permite aportar profundidad a los ojos sin endurecer visualmente las facciones.

Se trata de una alternativa interesante para quienes desean conseguir un efecto visual rejuvenecedor sin recurrir a maquillajes demasiado elaborados.

Qué color de máscara de pestañas elegir según el tono de ojos

Una de las ventajas del bordó es que puede adaptarse a diferentes colores de iris.

Ojos verdes: los matices rojizos generan un contraste que intensifica su color natural.

los matices rojizos generan un contraste que intensifica su color natural. Ojos marrones: las tonalidades vino aportan calidez y resaltan los reflejos del iris.

las tonalidades vino aportan calidez y resaltan los reflejos del iris. Ojos avellana: los pigmentos ciruela destacan sus matices dorados y verdosos.

También es posible elegir distintas variantes del bordó según el tono de piel y las preferencias personales.

Cómo incorporar la máscara bordó al maquillaje diario

Para conseguir un resultado fresco y equilibrado, se puede combinar esta máscara de pestañas con los siguientes recursos:

Sombras de ojos en tonos nude, beige o rosados.

Un rubor de acabado natural.

Una base de maquillaje ligera.

Labiales neutros o brillantes.

Una iluminación sutil en el rostro.

La clave está en evitar sobrecargar el maquillaje y permitir que las pestañas sean las protagonistas.

El bordó, el granate y el ciruela se presentan así como alternativas para renovar el neceser de belleza sin necesidad de abandonar por completo los clásicos.