Un estudio evaluó cómo el Cono Sur puede avanzar hacia un mercado energético integrado que permita aprovechar sus recursos naturales, ampliar el comercio de gas y electricidad y reducir los costos de abastecimiento. En esa búsqueda, analizó las obras de infraestructura y los acuerdos regulatorios necesarios para conectar las cuencas productoras con los principales centros de consumo de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

El trabajo fue realizado por la OLACDE (Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía), con el apoyo de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), por mandato de los ministros de Energía del MERCOSUR.

El denominado Proyecto Regional de Integración Gasífera del MERCOSUR y Chile culminó con dos jornadas en Montevideo, Uruguay, que reunieron a gobiernos y empresas de los seis países. En total, la iniciativa evaluó 11 corredores de integración gasífera y, en su última etapa, incorporó la planificación conjunta de las redes de gas y electricidad hasta 2035.

Uno de los espacios centrales fue el diálogo multisectorial, en el que empresas de gas y electricidad analizaron las condiciones de inversión y contratación necesarias para ampliar los intercambios en la región. Las conclusiones se presentaron también ante el Subgrupo de Trabajo N.º 9 de Energía del MERCOSUR, en una sesión ampliada con cancillerías y entes reguladores, convocada bajo la Presidencia Pro Tempore de Uruguay.

El encuentro abierto «Hacia un mercado energético regional», en la sede de CAF, reunió a ministros y autoridades energéticas del MERCOSUR y Chile, representantes de empresas y organismos internacionales para debatir la continuidad de esa agenda.

Uno de los espacios centrales fue el diálogo multisectorial. Foto: gentileza.

El protagonismo de Vaca Muerta y el presal brasileño

Uno de los resultados más relevantes del estudio es que Vaca Muerta y el presal brasileño podrían aportar más gas del que necesitará la región para acompañar el crecimiento previsto de la demanda. Sin embargo, las limitaciones de transporte y las diferencias en las condiciones de acceso a los gasoductos todavía restringen los intercambios entre los países.

En 2025, las interconexiones gasíferas transportaron 22 millones de metros cúbicos diarios, apenas el 29% de su capacidad. Los envíos hacia el norte de Chile, Bolivia y Brasil se realizaron principalmente con excedentes disponibles fuera del invierno, mientras que el centro y el sur de Chile fueron los únicos destinos que recibieron gas argentino bajo contratos firmes.

En este escenario, el diagnóstico plantea que impulsar la integración regional permitiría aprovechar mejor la infraestructura existente, desarrollar nuevas conexiones y establecer reglas comerciales comunes para sostener intercambios de largo plazo.

Los beneficios económicos de integrar los mercados

La ampliación del comercio regional podría generar beneficios para todos los países involucrados. Según los escenarios y las rutas evaluadas, Argentina tendría la posibilidad de exportar gas por gasoducto por un valor de entre US$ 3.000 y US$ 5.400 millones anuales. Además, podría sustituir importaciones invernales de GNL y gasoil por unos US$ 1.000 millones al año.

Chile, por su parte, podría ahorrar entre US$ 650 y US$ 1.150 millones anuales al reemplazar importaciones de gas natural licuado por gas argentino. Para Brasil, el ahorro estimado frente al costo del gas del presal se ubicaría entre US$ 180 y US$ 350 millones.

Bolivia también tendría un papel estratégico como país de tránsito: podría percibir entre US$ 50 y US$ 180 millones anuales por el transporte de gas argentino hacia Brasil.

La integración permitiría, además, reducir los costos de abastecimiento de combustibles líquidos. El estudio estima ahorros de entre US$ 700 y US$ 1.260 millones anuales para Paraguay y de unos US$ 190 millones para Uruguay mediante la sustitución de combustibles importados.

Los corredores para transportar el gas

El proyecto analizó 11 rutas de integración. Siete de ellas dependen del Gasoducto Manuel Belgrano, que permitiría llevar mayores volúmenes de gas de Vaca Muerta hacia el centro y el norte de Argentina y, desde allí, abastecer a los mercados vecinos.

Entre las alternativas evaluadas, la conexión con Chile central ofrece la mejor relación entre la inversión necesaria y el ahorro frente al GNL. En cambio, el corredor que conecta Argentina con Brasil a través de Bolivia presenta el mayor impacto potencial, aunque su competitividad depende de revisar los derechos de exportación argentinos, los cargos de tránsito bolivianos y las tarifas de transporte brasileñas.

A lo largo de 2025, Argentina exportó por gasoducto un promedio de 8,9 millones de metros cúbicos diarios. Con la demanda actual, los envíos podrían crecer hasta entre 36 y 45 millones de metros cúbicos diarios durante el invierno, dependiendo de los precios, las tarifas y las obras de transporte disponibles.

En un escenario de mayor demanda regional, las exportaciones argentinas podrían alcanzar los 62 millones de metros cúbicos diarios tanto en invierno como en verano. Chile continuaría siendo el principal destino.

Urea, transporte de cargas y empleo regional

El aprovechamiento de los recursos gasíferos también podría impulsar nuevas actividades industriales en el Cono Sur. El informe identificó proyectos de producción de urea que sumarían una capacidad de 5,3 millones de toneladas anuales, frente a un déficit regional de 10 millones de toneladas.

Ademas, el transporte de cargas aparece como otro potencial demandante de gas natural. La conversión del 20% de los camiones que circulan por cinco corredores regionales permitiría ahorrar unos US$ 420 millones anuales en importaciones de gasoil.

En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), el excedente argentino proyectado para 2030 podría cubrir el déficit de los demás países, aunque para concretar ese potencial sería necesario ampliar la capacidad de procesamiento y transporte.

Las obras de integración también tendrían un impacto sobre el empleo y la industria regional. Para el conjunto de los proyectos evaluados, el estudio estima 146.000 personas-año de trabajo durante la construcción, de las cuales 53.000 corresponderían a empleo directo en obra. Cerca del 58% de la inversión se destinaría a bienes y servicios de origen regional, en buena medida por la capacidad del Cono Sur para fabricar tuberías.

Integración eléctrica

La última fase del estudio analizó en conjunto las redes de gas y electricidad de los seis países hasta 2035. El modelo consideró los intercambios eléctricos y la necesidad de abastecer con gas a las centrales térmicas cuando disminuye la generación hidroeléctrica.

Entre los resultados preliminares se identificó una interconexión eléctrica de 450 MW entre Bolivia y Paraguay y dos alternativas para abastecer a Brasil con gas argentino.

En un escenario de presupuesto limitado, el modelo priorizó reforzar el Gasoducto Norte para aprovechar la red boliviana. El conjunto de obras requeriría una inversión adicional de US$ 2.400 millones y generaría un beneficio neto regional de US$ 4.300 millones.

Con mayor margen de inversión, la alternativa seleccionada fue una conexión directa con Porto Alegre a través de Uruguaiana. En ese caso, la inversión adicional ascendería a US$ 5.400 millones y el beneficio neto regional alcanzaría los US$ 4.500 millones.

Ambos beneficios están expresados en valor presente hasta 2035 y descuentan las inversiones adicionales respecto de las obras ya comprometidas.

Una agenda común para avanzar en 2027

Las conclusiones del proyecto fueron presentadas el 24 y 25 de noviembre en Montevideo, durante reuniones con autoridades energéticas, empresas y organismos de los seis países. También se expusieron ante el Subgrupo de Trabajo N.º 9 de Energía del MERCOSUR, en una sesión ampliada con participación de cancillerías y entes reguladores.

Allí, los participantes coincidieron en que ampliar el comercio regional requiere coordinar la operación de los gasoductos y dar previsibilidad a los productores, transportistas y compradores que deben asumir compromisos de largo plazo. También de enfatizó en la necesidad de avanzar en una agenda de trabajo para 2027, centrada en la convergencia regulatoria de los mercados de gas natural y electricidad.

En materia gasífera, se identificaron como prioridades la armonización de las normas de calidad, los horarios de nominación, las tarifas y las condiciones de acceso a las redes de transporte. Por otro lado, en electricidad, se planteó fortalecer la coordinación operativa entre los sistemas, flexibilizar las condiciones de comercialización transfronteriza y facilitar el tránsito de energía. Como ejes transversales, se destacó la importancia de afianzar la planificación energética regional, establecer mecanismos permanentes de intercambio de información y desarrollar protocolos de asistencia ante emergencias de abastecimiento.

El evento abierto de cierre incluyó dos paneles. Foto: gentileza.

El evento abierto de cierre incluyó dos paneles dedicados a la construcción de los mercados regionales de gas natural y electricidad:

En el panel «Hacia un mercado regional de gas natural», representantes de la ANP y del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, TotalEnergies Gas Cono Sur, YPFB Transporte, Montevideo Gas y ATGás analizaron las condiciones para abastecer a los mercados vecinos con gas a precios competitivos. Con la moderación de Juan Ríos, de CAF, abordaron cómo inciden en el suministro la capacidad de los gasoductos, las reglas de transporte y las condiciones comerciales.