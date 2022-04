Por Carlos Soraire (*)

Como describí en la primera entrega nuestro país ha vivido todas las negliencias posibles en la tenencia de un parque de generación de energía estable y sufiente, debido a la carencia de una política de Estado coherente.

Todos los gobiernos han sufrido las vicisitudes y consecuencias del faltante de energía por no establecer las prioridades imprescindibles que un sistema debe poseer.

Pero no solo se trata de generar, transportar y distribuir en forma organizada, sino que existe un parámetro que no funciona porque no se le dedica el tiempo y la gestión necesaria y es el uso racional, eficiente e inteligente de la energía.

¿Somos los argentinos racionales en el uso de la energía? La respuesta es no. Con todo énfasis debo responder en forma negativa.

¿Existen planes a largo plazo que gestionen un uso racional de la energía? No. Igual situación que en el párrafo anterior.

En números 30 millones de metros cúbicos por día podrían ahorrarse en el consumo nacional con medidas de uso racional y eficiente.

Los políticos en nuestro país solo ven y recurren al cortoplacismo y es tristemente patética la situación reinante. Pero la pregunta que surge es: ¿Por qué no definen mediante las leyes necesarias una política de Estado coherente que incluya las necesidades básicas de abastecimiento por un lado y por el otro el uso racional?

Parece difícil pero lo más asombroso es que existen disposiciones municipales, provinciales y nacionales (en algunos casos sin reglamentar) que deberían hacerse cumplir y no se logran.

Mencioné y alerté en mis presentaciones anteriores que los ahorros en consumo de gas que se pueden obtener son extraordinarios y me resulta muy satisfactorio que recientemente se haya llevado a cabo el primer Congreso Argentino de Etiquetado Energético de Viviendas. Congreso que ha demostrado y corroborado todo lo que se puede hacer y las mejoras que se pueden obtener.

Sintetizo: en las presentaciones anteriores afirmé que podemos ahorrar un caudal mínimo de gas del orden de los 30.000.000 metros cúbicos por día.

Ahorros que se originan en una sumatoria de diferentes fuentes como son pilotos de gas, etiquetado de gasodomésticos y electrodomésticos, etiquetado de viviendas, calentadores solares de agua, generación distribuida, etc.

Nuestro país consume alrededor de 175.000.000 de metros cúbicos por día de gas en invierno y un tercio menos en verano. Hoy estamos rogando que Bolivia nos venda 14.000.000 de metros cúbicos por día (y que no dispone) y abonando cifras siderales a través del GNL que viene por barcos: ¿Qué esperan nuestros políticos para tomar decisiones que comiencen a amortiguar el déficit interno? ¿Resulta tan difícil tomar determinaciones técnicas?

Es indudable que la ineptitud, inoperancia e inexperiencia en las gestiones domina el sistema. No veo ni percibo consultas a entes especializados que puedan dar una aseveración real y pragmática de soluciones a mediano y largo plazo. ¡Espero ver soluciones a corto plazo!

Mención especial al GNL

No me resulta grato verificar el bajísimo uso del GNL como combustible alternativo al gasoil.

Experiencias probadas en flota pesada, flota marítima, generación, etc. demuestran que se puede utilizar con muy buenos resultados.

Prácticas que se utilizan en otros países y que habría que replicar en base a un pormenorizado estudio económico. Cabe mencionar que en nuestro país ya existe una experiencia en la provincia de Mendoza.

(*) El autor es es Ingeniero Industrial especializado en petróleo.