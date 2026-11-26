El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, analizó la transición hidrocarburífera en el flanco norte y las metas de perforación en la provincia. Foto gentileza.

La provincia de Santa Cruz logró estabilizar su producción petrolera convencional en un rango de entre 4.500 y 5.000 metros cúbicos diarios, tras el proceso de salida de YPF de los yacimientos maduros y el posterior traspaso de esas áreas a nuevas operadoras privadas.

Así lo afirmó el ministro de Energía y Minería santacruceño, Jaime Álvarez, durante una entrevista en LU14 Radio Provincia en la que repasó el escenario hidrocarburífero local.

Según explicó el funcionario, el retiro de YPF de las operaciones convencionales —comunicado por la conducción de Horacio Marín en febrero de 2024— obligó al Ejecutivo que encabeza Claudio Vidal a diseñar una transición a través de la empresa estatal Fomicruz para licitar los bloques y sostener la actividad en el flanco norte. A partir del 1° de diciembre de 2025 asumieron las nuevas compañías concesionarias, lo que permitió reactivar el levantamiento de equipos y frenar 17 años de declino productivo.

Para sostener la rentabilidad de los yacimientos maduros, la gestión provincial implementó un esquema de reducción de regalías a cambio de acelerar los planes de inversión, lo que hoy se traduce en tres equipos de perforación activos en distintas campañas. En este segmento, la estrategia oficial busca proyectar un horizonte de entre 20 y 30 años mediante técnicas de recuperación terciaria y la inyección de polímeros.

En paralelo a la optimización de los campos tradicionales, la provincia avanza en la etapa exploratoria y de conocimiento de sus recursos no convencionales, principalmente en la formación Palermo Aike y en la roca madre D-129.

Al respecto, Álvarez evitó comparaciones exitistas con Vaca Muerta y planteó que el desarrollo en Santa Cruz requiere tiempo y capital para reducir la curva de aprendizaje geológico y logística.

El ministro precisó que perforar un pozo en Palermo Aike demanda actualmente unos 60 millones de dólares, un valor similar al que tenía Vaca Muerta en 2014 antes de desarrollar su cadena de proveedores y bajar los costos operativos hasta los 14 millones de dólares actuales. El objetivo de la cartera energética es profundizar el estudio de la roca madre para acercarse a esos niveles de competitividad.

A este esquema se suma el proyecto Sur Río Deseado Este, donde la firma Alianza Petrolera aplicará tecnología de origen canadiense —utilizada en la provincia de Alberta— para extraer crudo denso en arenas apretadas a 400 metros de profundidad, con un equipo de perforación adaptado y personal especializado.