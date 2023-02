Vaca Muerta: cuestionan el nuevo proyecto de empleo neuquino

Casi en paralelo a la polémica que se generó en Neuquén por la implementación del peaje para Vaca Muerta, el Ejecutivo anunció otro proyecto para que el 70% del personal contratado por la industria sea residente de la provincia. Empresas del sector cuestionaron la implementación de cupos y aseguran que «no es aplicable».

El -escueto- borrador del nuevo proyecto que hizo circular el gobierno provincial dejó más dudas que certezas en la industria. Empresas consultadas por este medio subrayaron que hay déficit de oferta en posiciones «específicas» como también en puestos más «generales» y que no es una situación saldable sólo con capacitaciones.

El primer artículo del proyecto oficial dice que las empresas deben otorgar «preferencia» en la contratación de trabajadores que residan en Neuquén. Y que debe alcanzar el 70% del plantel contratado.

«No es posible cubrir el 70% del personal con gente que sea residente de Neuquén. No solo porque hay puestos que son difíciles de cubrir hasta en el país, sino que otros casos más generales no alcanza la cantidad de gente«, subrayó una fuente de sector en off the récord.

Por otra parte, el proyecto indica que la “imposibilidad” de cumplir con el porcentaje debe ser «fehacientemente» justificada en la inexistencia de personal. Pero, así como está redactado el borrador, es sencillo el no cumplimiento por parte de las empresas, pues solo deben notificar a las autoridades.

Entre las dudas que quedaron figura quién será la autoridad de aplicación, y, además, el borrador tampoco introduce la figura de «multas» o «sanciones» en caso de no cumplir con los cupos fijados.

En el artículo tercero, se establece que las empresas deberán acreditar que se encuentran «desarrollando» programas de capacitación a personas con residencia efectiva en la provincia, destinado a cumplir con el 70% fijado.

No solo la mayoría de las compañías que serían alcanzadas por la normativa ya tienen programas de desarrollo de proveedores que impactan en la región, sino que el déficit de personal que hay en la industria, en general, es de profesionales y técnicos.

«Es un hecho que el gobierno, entidades educativas y la industria en su totalidad deben trabajar en conjunto para acortar la falta de personal, pero eso no se salda con un cupo mínimo», analizó una fuente de Vaca Muerta.

Habrá que esperar la letra final del proyecto de empleo que presentó la semana pasada el gobierno, porque, por ahora, es poco claro. Incluso algunos de los consultados lo vincularon al contexto electoral.

De cumplirse las proyecciones que hay en torno al desarrollo de Vaca Muerta, no solo en petróleo, sino también en gas (con la planta de GNL en el horizonte) es probable que la demanda laboral de la industria crezca más rápido que la oferta disponible en la provincia.

«En todo caso, si el objetivo es fortalecer la oferta local de profesionales para la industria, los cupos no garantizan nada. Sino más bien terminan resultado en cuellos de botella que limitan el desarrollo», concluyó otra fuente.