Shale in Argentina: Pluspetrol y Tecpetrol destacaron sus avances en Vaca Muerta

Julian Escuder, Country Manager de Pluspetrol y Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol estuvieron presentes en la quinta edición del evento Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the world, donde repasaron su agenda en Argentina en un contexto de constantes avances de la industria hidrocarburífera a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

El encuentro es organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y la seccional IAPG Houston, en donde se reúnen las empresas líderes del sector junto a gobiernos, con el objetivo de atraer inversiones extranjeras directas al país.

La jornada también contó con la participación de la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; representantes de Chevron y GeoPark, además de empresas de servicios, transporte y procesamiento de gas.

El progreso de Pluspetrol y Tecpetrol en Vaca Muerta

Ambos referentes participaron del bloque Ongoing & Future Developments, centrado en la actualidad y futuro de los desarrollos del sector. Estuvo moderado por Joe Amador (IAPG Houston), quien brindó un panorama general del escenario que abre el impulso de la actividad no convencional.

Julian Escuder realizó un repaso de la actividad que viene realizando Pluspetrol en este marco de crecimiento del sector, destacando entre otros aspectos en el desarrollo de sus activos principales en Vaca Muerta: La Calera y Bajo del Choique – La Invernada.

Tras la venta del 90% de su participación en el bloque Los Toldos II Oeste a la gigante estadounidense Continental Resources —comandada por Harold Hamm, más conocido como el Rey del Fracking—, la petrolera local se centró en sus áreas insignia.

En agosto, Pluspetrol realizó 156 etapas de fractura en el mes, principalmente en su bloque insignia Bajo del Choique – La Invernada, ubicada en el norte neuquino. Las áreas ubicadas en esta zona, que limita con Mendoza, aportan por sí misma más de 80.000 barriles de petróleo por día, un volumen de la tercera productora de petróleo del país.

Bajo del Choique – La Invernada es el bloque con más producción en esta zona. Esta área tuvo un salto de escala considerable, y con 39.902 barriles diarios en junio no solo se coló entre las áreas más importantes del país, sino que incrementó su producción un 230% en un año.

Asimismo, la firma busca que el bloque pueda adherirse al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) para el cual tiene prevista una inversión estimada de 12.000 millones de dólares para su desarrollo.

El Country Manager de Pluspetrol también valoró el avance de los distintos proyectos cuyo fin es incrementar capacidad exportadora de la industria hidrocarburífera en el país, cómo VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), consorcio del cual es parte y que busca conectar la Cuenca Neuquina con la costa de Río Negro.

También subrayó que el escenario es actualmente favorable para el sector, apuntando el interés del mercado internacional en Argentina como zona libre de conflictos —y que se vio reforzado por el conflicto en el Estrecho de Ormuz— así como las medidas que lleva adelante Nación para fomentar los avances del sector energético.

Por su parte, Ricardo Markous destacó la importancia del bloque insignia de Tecpetrol, Fortín de Piedra, el yacimiento de gas no convencional más importante de Argentina. En ese sentido, remarcó la confianza de la compañía en Los Toldos II Este, cuyo impulso es uno de sus objetivos principales.

El área fue descrito en varias ocasiones por la firma como su «nuevo Fortín de Piedra», aunque, en esta oportunidad, el proyecto está orientado a impulsar su producción de petróleo no convencional.

Con esta premisa en mente, el CEO recordó que en agosto el proyecto recibió la aprobación del gobierno nacional para desarrollarse bajo el RIGI. En este marco, se contempla un desembolso total de 6.400 millones de dólares, de los cuales más de 2.000 millones se ejecutarán antes de fines de 2027.

En ese sentido, destacó que la aceleración del bloque responde a la previsibilidad que brindan el marco regulatorio del sector hidrocarburífero y el mismo RIGI, en un contexto internacional que ubica a Vaca Muerta como un activo estratégico para Argentina.