FECENE respaldó la ampliación del RIGI para Vaca Muerta

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) manifestó su apoyo formal a la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) orientado específicamente a nuevos proyectos, a través de un comunicado.

Tras los anuncios realizados por el gobernador Rolando Figueroa en conjunto con el Ministerio de Economía de la Nación, de la mano de Luis Caputo, las cámaras empresarias de Neuquén apuntaron a una oportunidad histórica para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta bajo un marco de seguridad jurídica.

FECENE respaldó el RIGI en Neuquén: previsibilidad y reglas claras

Para el entramado productivo neuquino, la implementación del RIGI no es solo una cuestión de grandes números macroeconómicos, sino una herramienta de estabilidad, según valoraron desde FECENE. Desde la entidad destacaron que este avance es clave para la atracción de capitales de largo plazo.

«Valoramos especialmente toda iniciativa que promueva reglas claras, previsibilidad y condiciones que impulsen nuevas inversiones en el sector hidrocarburífero«, señaló FECENE en su reciente comunicado oficial.

La federación, que representa a más de 550 empresas proveedoras de Neuquén, subrayó que el consenso alcanzado entre la Provincia, el ministro Luis Caputo y el aval del presidente Javier Milei, resulta un «paso relevante» para posicionar a la cuenca como el motor estratégico del crecimiento nacional.

FECENE respaldó el RIGI en Neuquén: el desafío de la integración de Pymes y el empleo local

Uno de los puntos centrales que FECENE puso sobre la mesa es la necesidad de que el flujo de grandes capitales no quede atomizado en las operadoras, sino que permee hacia el tejido social y económico de la provincia. En ese sentido, la entidad fue tajante sobre los objetivos que debe perseguir la aceleración de estas inversiones.

Según el documento oficial, la aplicación del régimen debe traducirse directamente en:

Mayor participación de las empresas neuquinas en la cadena de valor.

Generación de empleo genuino en las localidades de influencia.

FECENE respaldó el RIGI en Neuquén: un marco para potenciar el ingreso de divisas

La mirada de los referentes energéticos locales coincide con la urgencia de fortalecer la balanza comercial argentina. Para FECENE, un marco de incentivos adecuado es la llave para «potenciar la producción incremental, incrementar el ingreso de divisas y fortalecer el entramado productivo regional«.

Hacia adelante, la Federación reafirmó su compromiso de mantener una mesa de trabajo articulada con el Gobierno Provincial, Nacional y las operadoras, con el fin de garantizar que el salto productivo de la industria hidrocarburífera se traduzca en un desarrollo sostenible para todo el Alto Valle y la zona de la Confluencia.