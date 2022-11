Vaca Muerta tiene potencial para abastecer al país por 200 años

El ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro participó del “Latin American Energy Transition Summit” donde expuso sobre el presente y futuro de Vaca Muerta. Allí destacó que su potencial alcanza para abastecer al país por 200 años. A su vez, con la infraestructura existente y las obras que están en marcha, para 2030 puede llegar a producir 140 millones de metros cúbicos de gas.

«Neuquén es una provincia eminentemente energética. Hace mas de 100 años producimos hidrocarburos en Neuquén y ademas de producir petróleo y gas tenemos centrales hidroeléctricas, un parque eólico en funcionamiento, potencial geotérmico y otros proyectos. Cuando hablamos de Neuquén habamos de la energía en todas sus formas«, empezó el referente.

Vaca Muerta es una historia de una década cuando inició el desarrollo de los recursos no convencionales. «Empezamos en 2013 con el otorgamiento de la primera concensión no convencional a YPF en asociación con Chevron para llevar adelante un primer proyecto en Loma Campa. Luego vinieron una serie de nuevos contratos. Hoy ya tenemos 45 concesiones entregadas a 35 años con cláusulas de estabilidad fiscal y jurídicas», celebró.

Esas concesiones tienen una inversión estimada de unos 200.000 millones de dólares, «de los que ya se invertieron algo más de 30.000 millones en estos diez años», informó. En particular, este año «llevamos récord de inversiones por 5.500 millones de dólares. YPF siempre figura con la mayor participación junto sus socios. Vemos a las principales empresas hidrocarburíferas del mundo trabajando directamente en nuestra provincia«.

Si no se hubiese desarrollado Vaca Muerta, «con los desafios técnicos y sociales que habían en esa época, hoy Argentina estaría importando mucha mas energía de la que ha tenido que importar«, aseguró. Sin Vaca Muerta, en 2022 el país «debería haber importado unos 9.000 millones de dólares adicionales a los más de 5.000 millones que importó este año», explicó Monteiro.

Esta inversión permitió «grandes logros en términos de eficiencia y productividad. Año a año hemos mejorado la productividad de los pozos», subrayó. En particular, Monteiro destacó un pozo de petróleo en Fortín de Piedra, ya que «produjo en un año el volumen equivalente a todo el gas que importa Europa desde Rusia en un día«.

Este año, a su vez, la producción «ha permitido que desde Neuquén se exporte un 20%», del crudo. En el caso del gas «no hubo tanto crecimiento. Hoy estamos produciendo al tope de la capacidad de evacuación de nuestra provincia», marcó.

Monteiro enumeró las obras y ampliaciones que se están llevando a cabo para aumentar la capacidad de transporte tanto de gas como de petróleo. Entre ellas la ampliación de Oldelval; el oleoducto de Neuquén a Chile; y el gasoducto Néstor Kirchner, que en su segunda etapa permitirá llegar al norte del país e incluso a Brasil.

Al finalizar la exposición el referente fue consultado por la situación macroeconómica actual del país y la incertidumbre que lo rodea. Al respecto destacó que «a nivel federal no discuten el desarrollo de Vaca Muerta. Todos entendemos la importancia de llevarlo adelante. Tenemos un recurso muy competitivo y trabajamos para la seguridad del abastecimiento de energía no sólo para nuestro país si no para la expeortación».