Vaca Muerta: UFLO ofrece becas del 50% para estudiar carreras clave en el sector energético

En un escenario de expansión sostenida del sector del petróleo y gas en la región, UFLO Universidad lanzó un programa de becas de hasta un 50% de descuento, con el objetivo de impulsar la formación académica de futuros profesionales en la industria energética. ¿Cómo inscribirse y cuál es la oferta educativa?

La industria de hidrocarburos atraviesa una etapa de crecimiento estructural, principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta. En ese marco es que las empresas solicitan cada vez más perfiles técnicos calificados, con formación específica y capacidad de adaptación a entornos operativos de alta exigencia.

En este contexto, UFLO Universidad presentó el Programa de Becas Impulso Energético 2026, destinado a quienes deseen iniciar sus estudios en el Centro de Formación Técnica CENOVA. Se contemplan beneficios de hasta el 50% de descuento, sujetos a disponibilidad, para cursar certificaciones vinculadas al sector energético.

«Invertir en educación técnica es invertir en el desarrollo de Neuquén y en la consolidación de un ecosistema productivo competitivo. La articulación con CENOVA fortalece esa visión, generando un puente entre universidad, industria y estudiantes» aseguró la entidad a través de un comunicado.

Cuál es la oferta académica y cómo inscribirse

Desde el CENOVA se ofrecerán certificaciones técnicas con enfoque aplicado y visión de carrera. Están diseñadas con un enfoque aplicado, alineado a las dinámicas reales de operación, seguridad y producción que caracterizan a la industria actual. Las certificaciones son:

Operador de Campo

Operador de Planta

Operador de Fractura Hidráulica

Para acceder y mantener el beneficio, los postulantes deberán presentar documentación académica correspondiente (DNI y título secundario o constancia en trámite) y completar el proceso de inscripción.

Por último, tendrán que cumplir con las condiciones de regularidad académica y compromisos administrativos establecidos por la institución.

La beca se mantendrá vigente mientras se respeten los criterios de desempeño y cumplimiento definidos por el programa.

Para consultas acerca de los requisitos y disponibilidad, está disponible el número de WhatsApp +54 9 2994 29-3118.