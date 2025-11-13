Rolando Figueroa: «Vista ha sido pionera en la producción de hidrocarburos con cero contaminación»

El gobernador Rolando Figueroa participó este jueves de un desayuno de trabajo con directivos de Vista Energy, donde la compañía presentó su plan estratégico de expansión en Vaca Muerta. El encuentro se realizó en las oficinas de la firma en el Paseo de la Costa, ante analistas de veinte bancos internacionales.

Durante el evento, el mandatario provincial valoró el compromiso de la empresa y destacó el enfoque en la sustentabilidad. “Vista ha sido pionera en la producción de hidrocarburos con cero contaminación«, afirmó Figueroa.

El gobernador sostuvo que se trabaja junto a la empresa «para que la huella de carbono sea tratada con responsabilidad«, lo que permite «ofrecer un producto diferenciado». Además, vinculó la expansión energética con la necesidad de garantizar «empleo, desarrollo local y sustentabilidad ambiental«.

Figueroa remarcó que las inversiones contribuyen «a construir desde ahora el post Vaca Muerta» e incluyen «programas de becas y el cuidado del ambiente». También insistió en la necesidad de «monetizar» el subsuelo de Neuquén en los próximos 30 años y «acelerar las inversiones».

Miguel Galuccio: «Somos neuquinos»

Por su parte, Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy, agradeció la presencia del gobernador y enfatizó la identidad local de la compañía. “Nosotros no somos ´algo´ para Neuquén: somos neuquinos”, remarcó.

Según detalló Galuccio, el 80% de los empleados de la empresa vive en la provincia y las oficinas principales están en Neuquén. «Nuestro negocio se desarrolla y se vive en Neuquén», agregó.

El empresario también destacó el rol del gobernador ante los inversores internacionales. «Los analistas se llevaron la idea de que tenemos un líder en Neuquén que es socio de la industria, que acompaña y cumple un rol fundamental a nivel nacional», concluyó.

El plan de expansión de Vista en Neuquén

En el encuentro, Vista presentó su próxima etapa de crecimiento. La compañía anunció una inversión total de 4.500 millones de dólares en los próximos años, a razón de 1.500 millones por año.

El objetivo, según explicaron, es incrementar la producción en un 60%, pasando de 120.000 a 180.000 barriles diarios hacia 2028. La firma, que ya invirtió más de 6.000 millones de dólares en el país, prevé ingresos por exportaciones de 8.000 millones de dólares en los próximos tres años.