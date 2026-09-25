Zonas Frías: cómo impacta en la Patagonia la nueva ley aprobada por el Senado y qué cambia en el subsidio al gas

El oficialismo sumó los apoyos necesarios para convertir en ley el régimen de Zonas Frías, una medida que elimina el descuento automático en la boleta de gas para 1,24 millones de hogares en 94 municipios. La norma no solo modifica el alcance de esta tarifa diferencial, sino también la base sobre la cual se calcula el beneficio.

El proyecto generó fuertes críticas y una intensa discusión. Previo a su tratamiento en el Senado, el gobernador Alberto Weretilneck rechazó tajantemente cualquier impacto negativo en la zona: «Rechazamos absolutamente cualquier perjuicio a la Patagonia», enfatizó. Sin embargo, la posterior sanción de la iniciativa terminó por confirmar el alcance real que tendrá la medida tanto en la región patagónica como en el resto del país.

Cómo impactará en la Patagonia la nueva ley aprobada por el Senado

La normativa modifica sustancialmente la cobertura de los subsidios a la tarifa de gas de red en todo el país. La medida retrotrae el esquema al mapa previo a 2021, año en que los beneficiarios pasaron de 950.000 a 4 millones tras incorporar localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Con el nuevo régimen de Zonas Frías, la Patagonia conservará la condición de área prioritaria por rigurosidad climática junto con el departamento de Malargüe (Mendoza) y la Puna, a diferencia de más de 90 municipios del centro y norte del país que quedarán excluidos de la bonificación automática. Sin embargo, el beneficio aplicará ciertos cambios y condiciones para los usuarios.

Si bien los detalles precisos se conocerán tras su publicación en el Boletín Oficial, se adelantó que las modificaciones operativas responderán a la base de cálculo y a la readecuación por bloques de consumo.

Por un lado, la bonificación ya no se aplicará sobre el total de la factura ni sobre todos sus ítems, sino que se concentrará de forma exclusiva en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Por otro lado, la asistencia tarifaria quedará atada a volúmenes de consumo indispensable según la región. Una vez superado ese bloque base de metros cúbicos estipulado para cada clima, los excedentes se cobrarán a valor pleno.

Cambios generales en el subsidio al gas

En líneas generales, la nueva normativa elimina el subsidio automático para los distritos incorporados durante la ampliación de 2021, razón por la cual más de 1,6 millones de usuarios de zonas templadas del país pierden la rebaja directa.

Fuera de los sectores que integran la Patagonia histórica, Malargüe y la Puna, el beneficio deja de ser universal por código postal. Tras esto se aclara para las zonas centro-sur excluidas del mapa geográfico general que, solo podrán acceder al descuento quienes queden encuadrados dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) por condiciones de vulnerabilidad

El otro cambio a destacar es que se mantiene el recargo que abonan las facturas a nivel nacional para sostener el fondo de compensación, pero con topes y asignaciones dirigidas estrictamente a reducir los desembolsos del Tesoro en el costo del consumo de gas de regiones de frío extremo.

El Gobierno proyecta un ahorro de $272.099 millones, ya que según sus cálculos, el esquema anterior generaba un déficit de $485.000 millones.