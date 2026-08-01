La apicultura del sur de Neuquén: un trabajo territorial impulsado por INTA

El desarrollo de la apicultura en el sur de Neuquén se apoya en un proceso de trabajo conjunto entre el INTA, los productores y diversas instituciones públicas y privadas. Más que una sucesión de actividades aisladas, se trata de una estrategia territorial que busca fortalecer la producción mediante capacitación, asistencia técnica, generación de información local y organización del sector.

Uno de los principales pilares es el Programa Nacional Apícola del INTA (PROAPI), una red integrada por investigadores, extensionistas y técnicos de todo el país. Esta estructura permite intercambiar conocimientos sobre sanidad, nutrición, genética, manejo de colmenas, calidad de mieles, buenas prácticas y agregado de valor. Para la Patagonia, formar parte del PROAPI significa adaptar ese conocimiento a las condiciones particulares de la región, caracterizadas por inviernos prolongados, temporadas productivas cortas y una importante variabilidad ambiental.

Dentro de este programa se desarrolla el Sendero Tecnológico, una estrategia de manejo integral que organiza las tareas del apicultor durante todo el ciclo anual. Incluye la evaluación de las colonias, monitoreos sanitarios, alimentación, preparación para la invernada, crecimiento primaveral, renovación de reinas, cosecha y buenas prácticas de producción. Su aplicación permite tomar decisiones en función del estado de las colmenas, la época del año y las condiciones ambientales, ajustando las recomendaciones a la realidad del territorio.

UDAs, una herramienta clave



Una herramienta clave son las Unidades Demostrativas Apícolas (UDAs), apiarios vinculados a la red del PROAPI donde se registran datos sobre el comportamiento de las colonias, las floraciones, el clima y los resultados productivos. Además de generar información, funcionan como espacios de capacitación e intercambio entre productores y técnicos.

Apiarios en la zona sur de Neuquén.





En la región existen actualmente dos UDAs en proceso de consolidación: una en Junín de los Andes, vinculada al Centro de Educación Integral San Ignacio, que desde 2023 aporta registros locales y desarrolla actividades de formación; y otra en Bariloche, que avanza en la incorporación de información y en su integración a la red nacional. Ambas representan una oportunidad para construir conocimiento adaptado a la apicultura cordillerana.

La Estación Experimental Agropecuaria INTA Bariloche también dispone de un apiario experimental con unas veinte colmenas. A diferencia de las UDAs, este espacio permite realizar ensayos, evaluar alternativas sanitarias y nutricionales, probar prácticas de manejo y desarrollar investigaciones antes de transferir los resultados a los productores. Asimismo, cumple un importante rol en actividades de formación y extensión.

Mayor presencia territorial del INTA



Desde 2024 el INTA ha intensificado su presencia territorial mediante visitas a apiarios, encuestas, monitoreos sanitarios, muestreos de Varroa y Nosema, revisión de colonias, jornadas técnicas y capacitaciones. Estas acciones abarcan principalmente el sur de Neuquén, aunque también incluyen sectores de Río Negro y el noroeste de Chubut.

El trabajo con los productores constituye el eje central de esta estrategia que desarrolla el INTA en el sur de Neuquén.



El trabajo con los productores constituye el eje central de esta estrategia. Las recorridas permiten identificar problemas sanitarios, pérdidas de colonias, dificultades durante la invernada, disponibilidad de alimento y prácticas de manejo. A su vez, los productores aportan un conocimiento fundamental sobre las floraciones, el comportamiento de las colmenas y las particularidades de cada ambiente, generándose un intercambio que fortalece la construcción de información local.

Las actividades de extensión comprenden jornadas a campo, talleres, capacitaciones presenciales y encuentros virtuales. En este marco se destaca la Cátedra Abierta de Apicultura, que facilita el acceso a especialistas de distintas regiones del país y permite complementar la formación práctica desarrollada en el territorio.

Otro avance importante es el fortalecimiento de APISUR, la Asociación de Apicultores y Apicultoras del Sur Neuquino.(concentrando apiarios en la zona de san Martín y Junín de los andes). La organización de los productores favorece la identificación de problemáticas comunes, la gestión de recursos, la comercialización, el agregado de valor y la representación del sector ante organismos públicos e instituciones.

Este trabajo se complementa con el Programa Apícola Neuquino, que desde hace años impulsa acciones de asistencia técnica, capacitación, fortalecimiento de salas de extracción, caracterización de mieles, comercialización y agregado de valor. La articulación entre el programa provincial y el INTA combina políticas públicas, infraestructura, capacidades técnicas y presencia territorial.

En la región existen actualmente dos UDAs en proceso de consolidación: una en Junín de los Andes y otra en Bariloche. Ambas representan una oportunidad para construir conocimiento adaptado a la apicultura cordillerana.

El potencial apícola del sur de Neuquén no se limita a la producción de miel. La diversidad de ambientes y floraciones cordilleranas permite obtener mieles diferenciadas por su color, aroma, sabor y origen botánico, abriendo oportunidades para el agregado de valor. A ello se suman alternativas como la producción de hidromiel, propóleos, cera, cosmética, material vivo, servicios de polinización y turismo rural.

En síntesis, la apicultura del sur de Neuquén se consolida mediante la integración del PROAPI, la presencia territorial del INTA, la organización de los productores y el trabajo articulado con numerosas instituciones. Las UDAs, el apiario experimental, las capacitaciones, las investigaciones y el acompañamiento técnico forman parte de un proceso continuo cuyo objetivo es fortalecer una apicultura adaptada a las condiciones patagónicas, basada en el conocimiento, la cooperación y la construcción de información desde el territorio.

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