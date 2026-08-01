La Unión Europea respaldó a España ante la crisis migratoria en Ceuta

La Unión Europea apoya a España ante la situación por los migrantes.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró que España cuenta con el respaldo pleno de la Unión Europea para afrontar la crisis migratoria que se desató en Ceuta durante los últimos días.

El funcionario sostuvo que la situación requiere una respuesta conjunta y coordinada, especialmente por tratarse de una de las fronteras exteriores del bloque comunitario.

El respaldo de la Unión Europea a España tras la crisis migratoria

Brunner afirmó que la Unión Europea debe actuar de manera “decidida, rápida y unida” y remarcó que la solidaridad entre los Estados miembros resulta fundamental ante el aumento de la presión migratoria.

Sus declaraciones se produjeron luego de que se convocara a una reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea, prevista para el próximo martes. Durante el encuentro se analizará la evolución de la situación en Ceuta y las posibles medidas que podrían adoptarse a nivel comunitario.

La crisis se agravó después de que miles de personas intentaran ingresar a territorio español desde Marruecos a través de la zona del Tarajal. El movimiento masivo por vía marítima derivó en un escenario de emergencia humanitaria.

Según los datos incluidos en el informe, en el lado español se confirmaron 67 fallecidos, mientras que organizaciones de derechos humanos de Marruecos estimaron que la cifra total de víctimas podría ser mayor. Ese número, sin embargo, todavía no cuenta con una verificación oficial.

Brunner aseguró que la Unión Europea continuará acompañando a España en la gestión de la emergencia y en la aplicación de medidas destinadas a reforzar la seguridad fronteriza y asistir a las personas afectadas.

Además, destacó la necesidad de profundizar la cooperación con Marruecos y avanzar hacia políticas migratorias europeas más coordinadas.

La situación también generó preocupación en Melilla, donde se reforzaron los controles ante nuevos movimientos de grupos de migrantes en las inmediaciones de la frontera.

Las autoridades españolas mantienen operativos permanentes con efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y equipos especializados. El despliegue abarca tanto los perímetros terrestres como las zonas costeras.

Al mismo tiempo, los centros de acogida enfrentan una creciente presión por el aumento de personas que lograron ingresar. La asistencia, identificación y derivación de los migrantes se convirtieron en algunos de los principales desafíos para evitar el colapso de los servicios.

La crisis volvió a poner en debate la necesidad de una mayor coordinación entre España, Marruecos y la Unión Europea, en un contexto de creciente presión migratoria sobre las fronteras del continente.