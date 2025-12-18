Presentaron el Estudio de Impacto Ambiental en la Audiencia Pública por el oleoducto Duplicar Norte 

Este jueves se llevó adelante la Audiencia Pública en la que se presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto Oleoducto Duplicar Norte. El EIA fue presentado por Oleoductos del Valle S.A. en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente ubicada en Cipolletti.

La audiencia formó parte del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto en la Ley Provincial 3.266. La apertura estuvo a cargo de la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, María Judith Jiménez, y la mesa protocolar se integró además con el Subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental, Nicolás Jurgeit, y el Intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler.

También hubo expositores invitados, entre ellos la referente técnica de la Secretaría de Hidrocarburos, Amelia Lapuente; en representación de la OFEPHI, Alejandro Monteiro; Luis Aiassa por la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro e Ivana Hernández por la Cámara de Servicios Petroleros. Además, participó Raúl Vila por el IAPG y Guillermo Capponi Sachramm, por la Defensoría del Pueblo de Río Negro.

Durante la jornada, se presentó el proyecto por parte de Oleoductos del Valle S.A. y la explicación del EIA estuvo a cargo de la consultora ambiental Confluencia SRL.

Audiencia Pública en Cipolletti: Foto: prensa gobierno de Río Negro.

Qué contempla el proyecto Oleoducto Duplicar Norte

El proyecto «Oleoducto Duplicar Norte» es desarrollado por Oleoductos del Valle (Oldelval), y su objetivo es aumentar la capacidad de transporte de Vaca Muerta en unos 220.000 barriles, lo que demandará una inversión de 400 millones de dólares.

El ducto partirá desde Puesto Hernández en Neuquén y recorrerá 147 kilómetros en territorio de Río Negro hasta conectar con la estación de bombeo en Allen, sumándose de esta manera al sistema de VMOS.

En marzo de este año la empresa ya había inaugurado «Duplicar Plus», obra que aumentó la capacidad de transporte de la formación no convencional a un total de 730.000 barriles. Junto con el proyecto actual, Oldeval busca superar el «cuello de botella» del transporte en Vaca Muerta.

El estudio presentado evalúa el tramo e instalaciones dentro de la provincia. En ese marco, María Judith Jiménez, explicó que se trata de “una ampliación de la capacidad de transporte de crudo” y que “consiste específicamente en 147 kilómetros de caño de ducto” hasta la estación de bombeo de Allen.

Estudio de Impacto Ambiental y medidas previstas

El EIA fue elaborado conforme a normativa nacional para sistemas de transporte de hidrocarburos (Disposición 123/2006) y al marco provincial de evaluación ambiental (Ley 3.266 y decretos reglamentarios).

El estudio incluye identificación y evaluación de impactos, y un Plan de Gestión Ambiental con programas de prevención y mitigación, capacitación en protección ambiental, contingencias y monitoreo en etapas de construcción y mantenimiento, además de medidas concretas como restauración de suelos, control de circulación, gestión de residuos y protección de fauna, entre otras.

“La audiencia permite que la gente se informe y opine”

Jiménez, remarcó el sentido de la instancia participativa: “El procedimiento de evaluación ambiental tiene una instancia de participación ciudadana que es la audiencia pública. A través de este mecanismo se da a conocer el proyecto, la gente se informa, puede opinar y nosotros recabamos esas opiniones para incorporarlas al dictamen técnico que después se traduce en una resolución ambiental”.

Jiménez explicó además que, finalizada la audiencia, se incorpora lo expresado al dictamen técnico para avanzar con la resolución correspondiente y que, una vez emitida, la empresa queda habilitada para iniciar la obra.

Qué pasará con la mano de obra local en este proyecto

Damián Miler, Secretario General de UOCRA Zona Atlántica, destacó la importancia de que estas inversiones se traduzcan en empleo, con eje en la mano de obra local y la formación profesional, acompañando el desarrollo de infraestructura “con cuidado del medio ambiente”.

Además, puso el foco en el impacto laboral de este tipo de iniciativas y pidió que se priorice la mano de obra local: “tienen que ver más con la generación de empleo, fundamentalmente garantizar la ocupación de la mano de obra local”.

Miler agregó que, de acuerdo a las proyecciones, el conjunto de obras e inversiones vinculadas al desarrollo energético podría generar una ocupación de “8.000 o 10.000 trabajadores cuando esté todo el proyecto culminado”, y lo definió como “algo histórico para Río Negro y para la región”.